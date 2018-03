Prof.in Margarethe Hochleitner als "Woman Inspiring Europe 2013" ausgezeichnet

Innsbruck (OTS) - Das Europäische Institut für Gleichstellungsfragen (EIGE) ehrt ao.Univ.-Prof.in Dr.in Margarethe Hochleitner als eine von zwölf "Woman Inspiring Europe" 2013. Im Rahmen der Initiative werden jedes Jahr zwölf Frauen ausgezeichnet, die sich für Gleichstellung und Chancengleichheit einsetzen. Insbesondere die Leistungen der Innsbrucker Internistin auf dem Gebiet der Gender Medizin sowie beim Aufbau des Frauengesundheitszentrums an den Innsbrucker Universitätskliniken werden gewürdigt.

Im Rahmen der 2010 gestarteten "Woman Inspiring Europe" Kampagne hebt das Europäische Institut für Gleichstellungsfragen (European Institute for Gender Equality, EIGE) die Leistungen von Frauen hervor, die sich in besonderem Maße für den Abbau von geschlechterspezifischen Stereotypen einsetzen. In einem Kalender werden zwölf Frauen als Rollenvorbilder gewürdigt. Weitere Informationen zu den ausgezeichneten Frauen, Kurzvideos und Bilder erhalten Interessierte auf der Homepage der EIGE. Die besonderen Leistungen von ao.Univ.-Prof.in Dr.in Margarethe Hochleitner werden im April hervorgehoben. Die Vorsitzende des Arbeitskreises für Gleichbehandlungsfragen der Medizinischen Universität Innsbruck wird dabei nicht nur als erfolgreiche Internistin, sondern insbesondere für ihre führende Rolle beim Aufbau und der Implementierung der Gender Medizin gewürdigt. Durch ihre nationale und internationale Vortragstätigkeit sowie ihre wissenschaftlichen Publikationen ist Univ.-Prof.in Hochleitner auf diesem Gebiet international renommiert. Darüber hinaus will das EIGE die Tirolerin für den Aufbau des Frauengesundheitszentrums an den Innsbrucker Universitätskliniken ehren, welches Frauen einen einfachen Zugang zu universitärer Spitzenmedizin bietet. "Margarethe Hochleitner wird zu Recht für Ihr Engagement ausgezeichnet. Sie hat die frauenfreundliche Personalpolitik der Medizinischen Universität Innsbruck geprägt", erklärt o.Univ.-Prof.in Dr.in Helga Fritsch, Vizerektorin für Personal, Personalentwicklung und Gleichbehandlung. "Sie hat sich unter anderem für das Wiedereinstiegsprogramm der Medizinischen Universität Innsbruck engagiert, das sehr wichtig ist, damit Frauen mit Kindern die Anbindung an das akademische und klinische Berufsleben halten können."

Das Europäische Institut für Gleichstellungsfragen (EIGE)

Das EIGE begann 2006 im Auftrag der Europäischen Kommission mit dem Aufbau eines Zentrums für Gleichberechtigung und Chancengleichheit. Ziel des Instituts ist die Bereitstellung von Daten, Methoden und Tools für die Europäische Kommission und ihre Mitgliedsstaaten. Arbeitsschwerpunkte sind der Aufbau einer Datenbank und die Entwicklung gleichstellungsrelevanter Indikatoren, die Entwicklung und Verbreitung von Tools und Methoden der Gender Mainstreaming Strategie, der Aufbau eines Dokumentationszentrums sowie das Thema der geschlechtsspezifischen Gewalt.

Mit der "Woman Inspiring Europe"-Kampagne wird gleichzeitig ein Ressourcenpool aufgebaut, der Informationen über Frauen aus ganz Europa enthält. "Dieser Ressourcenpool soll es Medien und Interessengruppen ermöglichen, einfach Informationen über Frauen, die als Rollenvorbilder dienen können, zu finden. Diese Frauen sollen neue Generationen von jungen Frauen bei Veranstaltungen wie beispielsweise Konferenzen inspirieren, auch im Leben erfolgreich zu sein", erklärt Alexandrina Satnoianu, Projektmanagerin "Woman Inspiring Europe".

