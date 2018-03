Die Harald Schmidt Show weiterhin exklusiv auf Sky zu sehen

Sky Deutschland und die Kogel & Schmidt GmbH haben sich auf eine Verlängerung ihrer Zusammenarbeit um ein weiteres Jahr geeinigt

"Die Harald Schmidt Show" läuft bis 9. Mai wie gewohnt dienstags bis donnerstags exklusiv auf Sky Hits HD, Sky Atlantic HD und Sky Comedy; zusätzlich steht sie völlig flexibel über Sky Go und Sky Anytime zur Verfügung

Nach der Sommerpause kehrt Harald Schmidt im September 2013 mit neuen Folgen der Late Night zurück

"Die Harald Schmidt Show" wird auch in Zukunft exklusiv auf Sky zu sehen sein. Darauf haben sich Sky Deutschland und die Kogel & Schmidt GmbH geeinigt. Damit kehrt Harald Schmidt mit seiner Late Night nach der Sommerpause im September 2013 mit neuen Ausgaben exklusiv auf Sky zurück.

Fred Kogel: "Wir gehen mit unserer Show ins 19. Produktionsjahr. Damit sind wir gemeinsam mit "Wetten dass...?" das am längsten laufende Show-Format im deutschen Fernsehen. Sky ist unser Traumpartner und lässt uns bei der Umsetzung unserer kreativen Vorstellungen komplette Freiheit. Danke an Brian Sullivan, Gary Davey, Marcus Ammon und an das Sky-Team für die hervorragende Zusammenarbeit."

Harald Schmidt: "Phantastisch! Ich hätte schon viel früher zu Sky gehen sollen."

Gary Davey, Sky Programmchef: "Wir freuen uns sehr über die Fortsetzung der Zusammenarbeit mit Harald Schmidt, Fred Kogel und ihrem Team. Alle Beteiligten machen einen tollen Job und sorgen dafür, dass die Harald Schmidt Show auf Sky besser ist denn je -provokant, topaktuell, hochqualitativ und unverwechselbar. Alle Sky Kunden dürfen auf neue Folgen mit Dirty Harry gespannt sein."

Die Harald Schmidt Show ist wie gewohnt bis 9. Mai dienstags bis donnerstags um 22.15 Uhr auf Sky Hits und Sky Hits HD, um 23.00 Uhr auf Sky Atlantic HD und am Folgetag um 19.30 Uhr auf Sky Comedy zu sehen. Zusätzlich zur linearen Ausstrahlung ist der tägliche Late Night Talk räumlich und zeitlich völlig flexibel über die innovativen Services Sky Go und Sky Anytime zu empfangen. Im September 2013 kehrt Harald Schmidt neuen Ausgaben aus der Sommerpause zurück.

Weitere Informationen finden Sie unter www.sky.at/HaraldSchmidt oder unter www.facebook.com/DieHaraldSchmidtShow .

