Booz & Company schließt die Übernahme von Management Engineers erfolgreich ab / Die neue Unternehmenseinheit bietet Klienten konkurrenzlose Branchen- und Industrieerfahrung

München/Düsseldorf (ots) - Wie die internationale Strategieberatung Booz & Company heute bekannt gab, ist die Übernahme der internationalen Beratung Management Engineers nun erfolgreich abgeschlossen. Die geplante Transaktion wurde bereits im Februar kommuniziert, stand allerdings noch unter dem Vorbehalt der endgültigen Zustimmung der Booz & Company-Partnerschaft.

"Mit einer überwältigenden Mehrheit hat unsere Partnerschaft für das konsequente Ergreifen dieser Chance gestimmt", sagt Cesare Mainardi, CEO von Booz & Company. "Schließlich sind die Berater von Management Engineers für ihre profunde Industrieerfahrung und ihre unvergleichliche Operations-Expertise bekannt. Diese verleihen ihnen einzigartige wie pragmatische Erkenntnisse, um ihre Klienten bei der Zielerreichung zu unterstützen.

Booz & Company-Berater werden ebenfalls als pragmatische Strategen und für ihre hohe Lösungs- und Umsetzungskompetenz geschätzt. Unsere Klienten werden umgehend den Mehrwert aus unseren vereinten Kräften und den sich ergänzenden Beratungskompetenzen erkennen."

Die renommierte Beratungsgesellschaft Management Engineers bringt 17 Partner und insgesamt 145 Mitarbeiter, sowie eine komplementäre Marktpositionierung und funktionales Beratungs-Know-how ein - sowohl in Deutschland als auch in China, Großbritannien und den Vereinigten Staaten.

"Unsere Berater sind bekannt für ihre substantielle Industrieerfahrung bereits vor dem Eintritt ins Consulting", so Hanno Brandes und Helmut Surges, ehemalige Geschäftsführer der Unternehmensberatung Management Engineers und nun Partner bei Booz & Company. "Als Industrie-Insider besitzen wir ein fundiertes Verständnis für die komplexen Themen, die unsere Klienten beschäftigen. So können wir ihnen helfen, gangbare und glaubhafte Lösungen zu entwickeln sowie umzusetzen. Diesen Ansatz des forcierten Problemlösens teilen wir mit unseren Kollegen von Booz & Company. Gemeinsam können wir unseren Klienten nun das Beste offerieren, was der Beratungsmarkt zu bieten hat - und das rund um den Globus."

Management Engineers ist eine der Erfolgsgeschichten im deutschen Beratungsmarkt - besonders für den Schwerpunkt Operations. So wurde die Partnerschaft 2009 vom Manager Magazin als 'Aufsteiger der Beraterzunft' bezeichnet und hat sich seitdem fest unter den Top Ten der Strategieberatungen in Deutschland etabliert.

"Dieser Zusammenschluss beschleunigt unser Wachstum in Europa zusätzlich und vergrößert unsere globale Reichweite", betont Klaus-Peter Gushurst, Sprecher der Geschäftsführung von Booz & Company Deutschland, Österreich und der Schweiz. "Im operativen Geschäft bieten wir jetzt konkurrenzlose Kompetenzen und Beratung von höchster Qualität. Damit sind wir in unseren Schlüsselmärkten branchenführend, speziell bei den Themen Supply Chain Management sowie Prozess- und Kostenoptimierung über viele Industrien hinweg; besonders aber für die Automobil- und Investitionsgüterindustrie sowie Chemicals & Life Sciences."

Als ein Unternehmen in privater Hand veröffentlicht Booz & Company keine finanziellen Details des Deals.

Über Booz & Company:

Booz & Company ist eine der weltweit führenden Strategieberatungen. Wir entwickeln maßgeschneiderte Problemlösungen und prägen die Senior Agenda international führender Konzerne. Dabei setzen wir auf das Branchenwissen und die Expertise von über 3.000 Mitarbeitern in 58 Büros weltweit. Wir unterstützen unsere Klienten in enger, vertrauensvoller Zusammenarbeit mit messbaren Ergebnissen und erarbeiten mit ihnen differenzierende Kernkompetenzen, damit sie am Markt outperformen können.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.strategyand.pwc.com

