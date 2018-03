Modulare und intelligente Anschlussdosen von HUBER+SUHNER an der Intersolar 2013

Pfäffikon, ZH (Schweiz) (ots) - An der Intersolar 2013 präsentiert HUBER+SUHNER zwei intelligente Solardosen auf Basis seines modularen Anschlusssystems. Die RADOX® SolarBox HM-Blue-Safety mit integriertem Sicherheitsschalter sowie die RADOX® SolarBox HM-Blue-AC mit Modulwechselrichter ergänzen bald das Produktsortiment von HUBER+SUHNER.

Bereits an der letzten Intersolar präsentierte HUBER+SUHNER das Konzept eines modularen Anschlusssystems. Es bietet für Modulhersteller und Installateure eine flexible Plattform, egal ob und welche Smart-Elektronik später angeschlossen werden soll.

Das modulare System besteht aus einer Basisdose, der RADOX SolarBox HM, die jederzeit mit einer optionalen BlueBox aus- oder nachgerüstet werden kann. In gemeinsamer Entwicklung mit zwei renommierten Partnern implementierte HUBER+SUHNER in dieser BlueBox unterschiedliche, anwendungsspezifische Smart-Elektronik. Die RADOX SolarBox HM-Blue-Safety sowie die RADOX SolarBox HM-Blue-AC sind bald neuer Bestandteil des HUBER+SUHNER Produktportfolios. Die Prototypen können an der Intersolar 2013 begutachtet werden.

Integrierte Sicherheitselektronik zur Vorbeugung von Bränden

Die RADOX SolarBox HM-Blue-Safety ist Teil eines Sicherheitssystems. Das System erlaubt es, die Solarmodule für Wartungs- und Reparaturarbeiten über einen Hauptschalter spannungs- und stromfrei zu schalten. Ausserdem kann die Feuerwehr im Brandfall ohne Hochspannungsgefahr Löscharbeiten an der Anlage durchführen. Die BlueBox des Sicherheitssystems umschliesst eine Smart-Elektronik, die mit einem Sicherheitsschalter und drahtgebundener Kommunikation ausgestattet ist. Um der Entstehung von Bränden vorzubeugen erfasst das gesamte Sicherheitssystem Lichtbögen an schlechten Kontaktstellen und fehlerhaften Schutzisolationen. Wird ein elektrischer Lichtbogen erkannt, schaltet der in der Dose integrierte Leistungsschalter die verschiedenen Module automatisch ab und verhindert damit mögliche Schäden. Die integrierte Kommunikationseinheit erfasst Spannung, Stromstärke und Temperatur des Solarmoduls.

Anschlussdose mit Modulwechselrichter

In die RADOX® SolarBox HM-Blue-AC ist ein Modulwechselrichter eingebaut. Er ermöglicht die Umwandlung von Gleichstrom in Wechselstrom direkt am Modul. Die so entstehenden AC PV Module können einfach und schnell per Plug-and-Play installiert werden. Darüber hinaus ist es möglich, Module unterschiedlicher Leistungen und Hersteller miteinander zu verbinden. Gemeinsam mit einem renommierten Partner will HUBER+SUHNER nicht nur die Anschlussdose, sondern das komplette Anschlusssystem liefern: von der Dose bis hin zum Generatoranschlusskasten, der die Daten der einzelnen Module erfasst und überwacht.

Beide Anschlusssysteme können an der Intersolar 2013, in Halle A4, am Stand Nummer 560 begutachtet werden.

