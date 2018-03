BM Schmied: "Österreichisches Gymnasium in Prag wird neu gebaut"

Bildungsministerin Dr. Claudia Schmied und ihr tschechischer Amtskollege Prof. Dr. Petr Fiala nahmen Spatenstich für Neubau des Österreichischen Gymnasiums in Prag vor.

Prag (OTS) - Bei einer gemeinsamen Feier auf der Baustelle des Neubaus des Österreichischen Gymnasiums in Prag mit dem tschechischen Bildungsminister Prof Dr. Petr Fiala erklärte Bildungsministerin Dr. Claudia Schmied anlässlich des Spatenstichs für den Neubau: "In enger Zusammenarbeit mit der österreichischen Botschaft in Prag und dem tschechischen Schulverein ist es nun gelungen, den Neubau der österreichischen Schule in Prag zu fixieren. Dies ist ein weiterer Schritt zur Internationalisierung des österreichischen Schulwesens und ein Beleg dafür, dass uns der Ausbau und die Pflege der kulturellen und bildungspolitischen Beziehungen zu Tschechien ein wichtiges Anliegen sind. Mein besonderer Dank gilt Botschafter Dr. Ferdinand Trauttmansdorff, der dieses wichtige Projekt tatkräftig unterstützt."

Die österreichische Schule in Prag, gegründet im Jahr 1991, war bisher in einem Gebäude in der Nähe der Botschaft untergebracht, das den Ansprüchen einer ständig wachsenden Schule mit mittlerweile 188 SchülerInnen und 12 LehrerInnen aus Österreich, darunter Direktorin Mag. Isabella Benischek, nicht mehr entsprach. Nun ist es nach reiflicher Prüfung mehrerer Varianten gelungen, in Prag 4, Modrany einen geeigneten Standort zu finden und ein funktionell und architektonisch ausgereiftes Projekt für ein Gymnasium mit insgesamt 16 Klassen und sämtlichen Zusatzräumen zu entwickeln. Das Baubudget beträgt 13,1 Millionen Euro.

Bildungsministerin Dr. Claudia Schmied erklärte: "Die österreichischen Auslandsschulen sind ein Erfolgsmodell. Wir leisten durch die Internationalisierung des Bildungswesens einen Beitrag dazu, die Österreichische Kultur im Ausland zu vermitteln und kulturellen Austausch zu ermöglichen, der auch eine positive Rückwirkung auf die österreichische Bildungslandschaft zeigt. Ich bin sehr stolz, dass viele der Absolventinnen und Absolventen in ihrer Heimat und in Österreich sehr erfolgreich im Berufsleben stehen und dass sie eine Brücke zwischen den Kulturen unseres Landes und dem Gastland bauen. Das festigt Österreichs hervorragende Reputation in der Welt und dient nicht zuletzt auch den Wirtschaftsinteressen unseres Landes."

Im Anschluss an den Spatenstich gab es ein Arbeitsgespräch der Bildungsministerin mit ihrem Amtskollegen Prof. Dr. Petr Fiala, bei dem bilaterale Bildungsthemen und die Schwerpunkte für die nächsten Treffen der EU-Bildungsminister auf der Tagesordnung standen.

