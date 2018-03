AK: Wohnen muss für Wohnungssuchende billiger werden!

Wien (OTS) - Wohnen muss wirklich billiger werden, vor allem auch für Wohnungssuchende, verlangt die AK. Für die AK ist die Forderung berechtigt, dass die Vermieter die Maklergebühren zahlen sollen und nicht die Mieter. So zahlen etwa die Mieter keine Provision in den Niederlanden oder Belgien. Was in anderen Ländern geht, muss auch in Österreich umzusetzen sein.

"Wohnungssuchende müssen tief in die Brieftasche greifen", sagt AK Wohnrechtsex-perte Walter Rosifka. "Wer in Österreich eine unbefristete Mietwohnung von einem Immobilienmakler vermittelt bekommt, zahlt im Schnitt 1.248 Euro Maklergebühr."

In den Niederlanden, Großbritannien, Norwegen, Belgien und Irland beispielsweise zahlen die Mieter keine Provision. In diesen Ländern werden sie vom Erstauftraggeber des Maklers, das ist in der Regel der Vermieter, bezahlt.

Die AK verlangt eine bessere Verteilung und bekräftigt ihre Forderung: Maklerprovisionen sollen nur die Vermieter zahlen. Makler arbeiten für und zum Vorteil der Vermieter, kassieren aber von den MieterInnen. Im Maklergesetz soll geregelt werden, dass nur der Erstauftraggeber - das ist eben in der Regel der Vermieter -gegenüber dem Makler provisionspflichtig ist.

