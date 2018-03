Die Telekom Austria Group startet mit neuen Vodafone Consumer Services in Österreich und Kroatien

Breite Palette an neuen Vodafone Kundenservices bei A1 und kroatischer Tochter Vipnet

Vodafone Kundenservices sind in bestehende Plattformen und Produktportfolio integriert

Services gewährleisten höhere Datensicherheit und besseren Schutz der Privatsphäre

Einzigartige "User Experience" durch leichte Anpassung der Kundenservices

Mobilfunkgeräte wie Smartphones und Tablets bilden die Grundlage heutiger Mobilkommunikation, sie sind vom privaten und beruflichen Leben nicht mehr wegzudenken und werden quer durch alle Altersgruppen von Kindern, über Jugendliche bis hin zu den Erwachsenen genutzt. Mit Mobiltelefonen ist man überall und jederzeit erreichbar, jedoch kann die Benutzung solcher Geräte Folgen haben, wenn man damit nicht behutsam genug umgeht. Kunden hinterlassen ihre Datenspuren überall im Netz und gewähren somit unerwünschte Einblicke in die persönliche Privatsphäre und ins eigene Geschäftsleben.

Aus diesem Grund startet heute A1, Österreichs führender Kommunikationsanbieter und Tochter der Telekom Austria Group, österreichweit mit neuen Vodafone Consumer Services. Auch die Tochtergesellschaft Vipnet wird diese neuen Kundenservices demnächst in einer auf den kroatischen Markt angepassten Form einführen. Die Telekom Austria Group gewährleistet mit diesen Services seinen Kunden ein Höchstmaß an Datensicherheit und erleichtert ihnen dadurch den Alltag.

Im Rahmen eines neuen Tarifsportfolios, das ab heute in Kraft tritt, werden in Österreich folgende Vodafone-Services für alle Kundengruppen, d.h. sowohl für Wertkarten- als auch für Vertragskunden, zur Verfügung stehen: Vodafone Cloud, Vodafone Protect, Vodafone Guardian, und Vodafone Contacts. Die Applikationen stehen nur den A1 und Vipnet Kunden zur Verfügung.

"Wir sind erfreut, diese neue Generation von Kundenservices in Zusammenarbeit mit Vodafone auf den heimischen Markt zu bringen. Es ist uns gelungen, die neuen Services in unsere bestehenden Plattformen und in unser Produktportfolio nahtlos zu integrieren und erfolgreich zu implementieren. Somit bieten wir unseren Kunden eine breite Palette an innovativen Dienstleistungen, die extrem einfach zu benutzen sind und die sich auch leicht an spezifische Kundenbedürfnisse- und Präferenzen anpassen lassen. Ich bin überzeugt, dass die neuen Zusatzfunktionen die positiven Erfahrungen unserer Kunden weiter stärken werden", so Reinhard Zuba, Group Chief Marketing Officer der Telekom Austria Group. Höhere Datensicherheit, ein besserer Schutz der Privatsphäre sowie eine stärkere Interoperabilität zwischen verschiedenen Plattformen und Endgeräten gewährleisten als Erfolgsfaktoren eine optimale "User-Experience".

Die neuen Kundenservices stellen die strategische Bedeutung der erfolgreichen Partnerschaft der Telekom Austria Group mit Vodafone erneut unter Beweis. Die Kooperation feiert 2013 ihr zehnjähriges Jubiläum und wurde vor kurzem für weitere drei Jahre verlängert.

Breite Palette an innovativen Dienstleistungen

Mit Vodafone Cloud wird A1 den ersten Cloud-Service für den Massenmarkt nach Österreich bringen. Vodafone Cloud ermöglicht Kunden von überall, jederzeit auf alle Daten Zugriff zu haben. So können Bilder, Videos, Musik und andere Dateien in der Cloud gespeichert und von jedem beliebigen Gerät - egal ob vom Smartphone, Tablet, iPhone, PC oder Mac - heruntergeladen werden. Vodafone Cloud unterstützt verschiedene Plattformen (Android, iOS, MacOS, Windows) und ermöglicht sowohl die manuelle als auch die automatische Datensicherung aller Dateien, ganz nach den spezifischen Bedürfnissen der Kunden. Zudem ist ein Online-Speicher mit bis zu 50 GB (je nach Tarifoption) kostenlos inkludiert.

Vodafone Protect ist eine einfache und schnelle McAfee-Lösung, die bestimmte kostenlose und auch kostenpflichtige Premium-Funktionen bereitstellt. Zu den kostenlosen Funktionen zählen unter anderem Features wie "Gerät orten" und "Gerät sperren", die Kunden das Orten und Sperren ihrer abhanden gekommenen oder gestohlenen Mobilfunktelefone per Fernzugriff erlauben. Damit werden Dritte daran gehindert, sich Zugang zu persönlichen Daten zu verschaffen. Nach der Ortung wird der Standort des Geräts auf einer Karte angezeigt. Durch die Funktion "Daten löschen" können zudem alle sich darauf befindlichen persönlichen Daten aus der Ferne gelöscht werden. Mit der sogenannten "Beep-Funktion" können verlegte Mobilfunkgeräte innerhalb eines gewissen Radius durch ein akustisches Signal leicht wieder gefunden werden.

Die Premium-Funktionen garantieren einen Rundumschutz: Mit der "Antivirus Software" können Kunden ihr Smartphone auf Viren, Malware und Spyware scannen lassen und somit Ihre Dateien vor Schaden schützen. Durch den "Anruf- und SMS-Filter" können zum besseren Schutz der Privatsphäre unerwünschte Anrufe, Nummern und SMS blockiert, Spam unterbunden und persönliche Blockier-Einstellungen eingerichtet werden. Mit dem "App-Schutz" werden neue und bestehende Apps überprüft, um sicherzustellen, dass sie sicher sind und nicht mit gefährlichen Webseiten in Verbindung stehen. Außerdem stellt Vodafone Protect dem Nutzer Informationen zur Privatsphäre von Apps zur Verfügung. Apps können auch nach ihrer Datenschutz-Sensibilität geordnet oder unsichere Apps einfach entfernt werden.

Vodafone Guardian ist eine kostenlose App, die Eltern und Kindern den sicheren und verantwortungsvollen Umgang mit Smartphones ermöglicht. Sie stellt außerdem ein wichtiges Hilfsmittel für alle Kunden dar, die unerwünschte Anrufe oder SMS bekommen. Zu den wichtigsten Funktionen zählen zum Beispiel die Möglichkeit "weiße" oder "schwarze" Listen einzurichten, d.h. Listen von Telefonnummern, die jederzeit angewählt werden können bzw. gesperrt sind. Dadurch werden bestimmte eingehende oder ausgehende Anrufe, sowie SMS und MMS unterdrückt oder nur zeitlich begrenzt zugelassen (mit der Ausnahme von Notrufnummern, Elternnummern und speziellen Beratungshotlines für Kinder). Blockierte SMS und MMS können entweder auf dem Gerät gespeichert und archiviert und somit für Eltern durch ein Passwort zugänglich gemacht oder sofort gelöscht werden.

Vodafone Contacts ist ein kostenloser Service zur Online-Sicherung von Kontaktlisten bzw. Adressbüchern. Dadurch können Kontaktdaten zwischen verschiedenen Geräten synchronisiert und online verwaltet werden, was einen zusätzlichen Schutz vor Verlust oder Beschädigung bietet. Es erlaubt auch eine intelligente Datenübertragung, da laufende Änderungen im Adressbuch automatisch synchronisiert werden. Vodafone Contacts unterstützt verschiedene Plattformen (Android, iOS, BlackBerry OS) und Endgeräte.

Über Vodafone

Am Umsatz gemessen zählt Vodafone zu einem der größten Mobilfunkanbieter weltweit und betreute per 31. Dezember 2012 rund 403 Millionen Kunden in seinen Märkten. Vodafone verfügt derzeit über Beteiligungen in mehr als 30 Ländern auf fünf Kontinenten und über ein Netzwerk von mehr als 50 Partnern weltweit. Für weitere Informationen besuchen Sie http://www.vodafone.com

Über die Telekom Austria Group

Die an der Wiener Börse notierte Telekom Austria Group ist als führender Kommunikationsanbieter im CEE-Raum mit über 23 Millionen Kunden in acht Ländern tätig: in Österreich (A1), Slowenien (Si.mobil), Kroatien (Vipnet), der Republik Serbien (Vip mobile) und der Republik Mazedonien (Vip operator), Bulgarien (Mobiltel), Weißrussland (velcom) sowie in Liechtenstein (mobilkom liechtenstein). Der Gesamtmarkt der acht Länder umfasst rund 41 Mio. Einwohner. Die Unternehmensgruppe beschäftigt rund 16.450 MitarbeiterInnen und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2012 einen Umsatz von 4,33 Mrd. EUR. Das breit gefächerte Portfolio umfasst Produkte und Dienstleistungen im Bereich Sprachtelefonie, Breitband Internet, Multimedia-Dienste, Daten- und IT-Lösungen, Wholesale sowie Payment-Lösungen. Weitere Informationen unter http://www.telekomaustria.com und auf Twitter http://twitter.com/TA_Group

