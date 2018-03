EANS-Stimmrechte: Klöckner & Co SE / Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Mitteilung nach § 21 Abs. 1 WpHG (Aktie)

Angaben zum Mitteilungspflichtigen:

-----------------------------------

Name: Allianz Global Investors Europe GmbH Sitz: Frankfurt a.M. Staat: Deutschland

1. Emittent:

Klöckner & Co SE, Am Silberpalais 1, 47057 Duisburg

2. Mitteilungspflichtiger:

Allianz Global Investors Europe GmbH, Frankfurt a.M.

3. Art der Schwellenberührung:

Schwellenunterschreitung

4. Betroffene Meldeschwellen:

3%

5. Datum der Schwellenberührung:

26. März 2013

6. Stimmrechte

ISIN der Aktien: DE000KC01000

Stimmrechtsanteil am Tag der Schwellenberührung: 2,99%

Anzahl der Stimmrechte: 2.977.601

direkt: 2.810.068

zugerechnet: 167.533

Stimmrechte in %

direkt: 2,82%

zugerechnet: 0,17%

Zurechnung

Zurechnung nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1-6 WpHG oder § 22 Abs. 2 WpHG:

ggf. i.V.m Satz 2 (nur bei Nr. 2-6): § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG

