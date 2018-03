Bildungsministerin Schmied bestellt mit Martin Netzer und Christian Wiesner neues Direktorium des BIFIE

Arbeitschwerpunkte: Bildungsstandards, standardisierte Reifeprüfung, internationale Vergleiche und nationaler Bildungsbericht

Wien (OTS/SK) - Bildungsministerin Dr. Claudia Schmied stellte heute, Dienstag, das neue Direktorenteam des Bundesinstituts für Bildungsforschung, Innovation und Entwicklung des österreichischen Schulwesens (BIFIE) vor: "Mit Martin Netzer und Christian Wiesner stehen seit 1. April zwei Persönlichkeiten dem BIFIE vor, die mein vollstes Vertrauen genießen." Das Direktorium wurde auf fünf Jahre bestellt. Änderungen gibt es zudem im Aufsichtsrat, dem Univ.-Prof. Dr. Arthur Mettinger vorsitzen wird. ****

Mag. Martin Netzer war bisher stellvertretender Sektionsleiter im Bildungsministerium. Er wird sich zukünftig vor allem um die Bereiche der standardisierten Reifeprüfung in den AHS bzw. den standardisierten Reife- und Diplomprüfungen in den BHS kümmern. Außerdem ist er für den nationalen Bildungsbericht verantwortlich, der im Drei-Jahres-Intervall Intervall erscheint. In enger Zusammenarbeit mit Wiesner wird er auch den wirtschaftlichen und kaufmännischen Bereich leiten. "Ich freue mich sehr, dass mit Martin Netzer eine Persönlichkeit ins Direktorium kommt, die so eng mit dem Ministerium verbunden ist und auch einen sehr guten Kontakt zu den Schulpartnern pflegt", gratulierte die Bildungsministerin.

Christian Wiesner war in der Vergangenheit maßgeblich für die Implikation der Bildungsstandards verantwortlich, für die er sich auch in seiner neuen Position verantwortlich zeigen wird. Dazu gehört auch die Analyse von internationalen Vergleichsstudien wie PISA und PIRLS. Neben organisatorischen Aufgaben wird er vor allem auch für die Vernetzung der verschiedenen Akteure im österreichischen Bildungssystem verantwortlich sein. "Mit Martin Netzer haben wir jemanden, der das BIFIE sehr gut kennt. Ich schätze zudem seine soziale Kompetenz und seinen Führungsstil außerordentlich", gratuliert Claudia Schmied dem neuen Direktor.

Abschließend wünschte die Bildungsministerin den beiden Direktoren viel Erfolg: "Wir wollen Vertrauen und Stabilität bei den vielen, großen Projekten schaffen, die wir in letzter Zeit angegangen sind. Das BIFIE ist hier ein maßgeblicher Partner zur Qualitätsentwicklung." (Schluss) sn/bj

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/impressum