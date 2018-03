Am Punkt Europa - Thema: Rekordarbeitslosigkeit bei Jugendlichen - wie entschärft die EU die tickende Zeitbombe?

Mittwoch, 3. April 2013, 23.20 Uhr bei ATV

Wien (OTS) - Ein ausgebildeter Arzt, der für 300 Euro im Monat an der Tankstelle arbeitet - in Griechenland keine Seltenheit. Die Jobsituation ist verheerend, die Jugend-Arbeitslosigkeit in der EU auf Rekordhöhe. Die soziale Krise verschlimmert sich, vor allem in den Krisenländern gibt es kaum Perspektiven, Viele wandern daher aus, z.B. nach Österreich. Aber auch hier suchen so viele junge Menschen wie noch nie nach einem Job. Rekordarbeitslosigkeit bei Jugendlichen - wie entschärft die EU die tickende Zeitbombe?

Über dieses Thema diskutiert Meinrad Knapp in "Am Punkt Europa" unter anderem mit Richard Kühnel (Leiter Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich), mit Philippe Andrianakis (Student / Verein Griechische Studenten und Akademiker), mit Barbara Kolm (Präsidentin Hayek Institut) sowie mit Stephan Schulmeister (Ökonom, Wifo). Im Analyse-Studio ist Gernot Bauer vom Magazin "Profil" zu Gast.

Zum ersten Mal in der österreichischen Markt- und Meinungsforschung wird bei "Am Punkt" die Social Media Plattform facebook eingesetzt, um ein repräsentatives Stimmungsbild der österreichischen facebook-User zu erheben. Das Tool kommt wöchentlich in "Am Punkt" zum Einsatz und diese Woche wird in der Europa-Ausgabe unter anderen folgende Frage gestellt: "Haben Sie Sorge, dass durch die Wirtschafts- und Finanzkrise in der EU auch in Österreich die Arbeitslosigkeit stark zunehmen wird?"

Die Zuseher sind wieder dazu aufgerufen, sich interaktiv an der Sendung zu beteiligen. Über den "Am Punkt"-Blog (blog.atv.at/ampunkt) können Fragen per Blogkommentar gestellt werden. Natürlich sind auch weiterhin Fragen und Meinungen per Email, facebook und twitter möglich.

Die Internetadressen von "Am Punkt": ATV.at/ampunkt; blog.atv.at/ampunkt; facebook.com/ampunkt; twitter.com/ampunkt

Die E-Mail-Adresse von "Am Punkt": ampunkt @ atv.at

Rückfragen & Kontakt:

ATV Privat TV GmbH & Co KG

Alexandra Damms, Leiterin Presse & PR / Pressesprecherin

Tel.: +43-(0)1-21364 - 750

alexandra.damms @ atv.at

www.atv.at