Der SG30KTL von Sungrow erhält im Photon-Labortest die Note "sehr gut"

München (ots/PRNewswire) - Der SG30KTL von Sungrow ist von der Photon Laboratory sowohl für mittlere als auch für starke Sonneneinstrahlung mit der Note "sehr gut" ausgezeichnet worden und folgt damit in beachtenswerter Weise seinen Brüdern, Sungrows Wechselrichtern mit 4 oder 15 kW Leistung. Bislang belegt der SG30KTL damit den 5. Platz in Photons Gesamtrangfolge aller getesteten Wechselrichter und den 1. Platz unter den asiatischen Testmodellen. In der Rangfolge der String-Wechselrichter mit einer Leistung über 20 kW erreichte der SG30KTL ebenfalls den 1. Platz.

Der SG30KTL ist der leistungsstärkste Wandmontage-Wechselrichter auf dem Markt. Das Gerät wurde 2012 eingeführt und zu diesem Zeitpunkt von CE, TÜV, BDEW, VDE AR N 4105, AS4777 und CEI0-21 zertifiziert. Das hervorragende Struktur- und Schaltkreisdesign macht das Gerät ausgesprochen kompakt. Es ist damit der leichteste Wechselrichter in seiner Leistungsklasse. Die Installation des 65 kg schweren Wechselrichters kann leicht von zwei Personen bewältigt werden, so dass kein Hebegerät eingesetzt werden muss. Damit können Installations- und Wartungskosten erheblich gesenkt werden. Zudem lassen sich aufgrund seines Outdoor-Designs mit integrierter Gleichstromanschlussbox die Systemkosten noch weiter reduzieren.

Der maximale Wirkungsgrad des SG30KTL liegt bei 98,3 %, während sowohl der europäische als auch der kalifornische Wirkungsgrad 98,1 % betragen. Mit seiner einfachen oder doppelten MPPT-Regelung erzielt der SG30KTL einen höheren Wirkungsgrad, größere Systemflexibilität und eine bessere Kosteneffizienz. "Er ist unter allen getesteten Wechselrichtern der beste", so die begeisterte Einschätzung der Photon Laboratory. Der SG30KTL ist in China, Deutschland, Spanien und in vielen anderen Ländern weit verbreitet.

Die Auszeichnung "sehr gut" der namhaften Photon Laboratory ist nicht nur eine Qualitäts- und Leistungsgarantie für die Wechselrichter von Sungrow, sie unterstützt und beschleunigt auch den Prozess der Internationalisierung. Als größter asiatischer Hersteller von PV-Wechselrichtern hat sich Sungrow einen Ruf als Anbieter hochwertiger Produkte und effektiver Kundendienstleistungen erarbeitet. Zudem arbeitet Sungrow mithilfe einer gründlichen Analyse der Anforderungen seiner Kunden mit großem Engagement an technischer Innovation, Produktdesign und -leistung, um Produkt- und Systemkosten senken zu können.

