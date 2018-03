Land NÖ unterstützt SOMA-Märkte mit rund 428.400 Euro

Schwarz: Sozialmärkte setzen sozial-, arbeitsmarkt- und umweltpolitische Impulse

St. Pölten (OTS/NLK) - Im Rahmen der letzten Regierungssitzung wurde ein Betrag des Landes Niederösterreich aus der NÖ Arbeitnehmerförderung in der Höhe von rund 428.400 Euro zur Unterstützung der Sozialmärkte der SAM NÖ Beschäftigungs GmbH beschlossen. SAM NÖ betreibt derzeit Sozialmärkte in St. Pölten, Tulln, Klosterneuburg, Ternitz, Stockerau, Mödling und Amstetten. "Hinzu kommt ein mobiler Sozialmarkt im Waldviertel, der als Vorzeigeprojekt für flächendeckende Versorgung bedürftiger Menschen gilt. Damit können wir die Menschen in 17 Gemeinden im Waldviertel mit günstigen Waren versorgen", so Landesrätin Mag. Barbara Schwarz.

"Die Idee der Sozialmärkte zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass hier gleichzeitig soziale und arbeitsmarktpolitische Impulse gesetzt werden", meinte Schwarz weiter. "Zum einen werden mit den Sozialmärkten Menschen mit geringem Einkommen unterstützt. Zum anderen schafft SOMA als gemeinnütziges Beschäftigungsprojekt Arbeitsplätze für Langzeitarbeitslose. Und darüber hinaus werden wertvolle Nahrungsmittel vor der Vernichtung bewahrt, ein wichtiger umweltpolitischer Impuls zur Abfallvermeidung."

Das Konzept basiert darauf, dass Lebensmittel, die regulär in den Supermärkten nicht mehr verkauft werden, jedoch voll verzehrtauglich sind, den Sozialmärkten kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Im Rahmen eines Beschäftigungsprojektes werden diese hochwertigen Produkte an Menschen mit geringem Einkommen günstig verkauft.

"Sozialmärkte bieten für Menschen mit geringem Einkommen aber nicht nur günstige Einkaufsmöglichkeiten. Sie sind auch Treffpunkt und Kommunikationsdrehscheibe und bewahren dadurch vor sozialer Isolation und Ausgrenzung. Und das macht sie zu einem unverzichtbaren Angebot in der Sozialen Modellregion Niederösterreich", sagte die Landesrätin abschließend.

Nähere Informationen: Büro LR Schwarz, Marion Gabler-Söllner, Telefon 02742/9005-12655, e-mail marion.gabler-soellner @ noel.gv.at.

Rückfragen & Kontakt:

Niederösterreichische Landesregierung

Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit und Pressedienst

Tel.: 02742/9005-12174

www.noe.gv.at/nlk