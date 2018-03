WKÖ-Malloth: "Kein politisches Kleingeld auf dem Rücken der Immobilientreuhänder wechseln"

.: Fachverbandsobmann der Immobilien-und Vermögenstreuhänder gegen konzertierte Attacke gegen eine ganze Branche - "Hände weg vom Thema Maklerprovision"

Wien (OTS/PWK187) - "Dass einer politischen Partei in Österreich und ihren Teil- und Vorfeldorganisationen zum Thema "leistbares Wohnen" nichts Besseres einfällt als einmal mehr konzertiert gegen eine ganze Berufsgruppe loszuziehen, zeigt ganz klar, wessen Geistes die Damen und Herren sind", ärgert sich Thomas Malloth, Obmann des Fachverbandes der Immobilientreuhänder in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ). Offenbar glaubt man in der SPÖ-Zentrale, mit Forderungen nach einer Vermieterprovision politisches Kleingeld auf dem Rücken der Immobilienmakler machen zu können. "Und auch weitere unqualifizierte Kommentare branchenfremder Personen über die Auswirkungen der Provisionskürzung 2010 sind mehr als entbehrlich und von den Tatsachen weit entfernt", so Malloth.

"Die Vermittlungsprovision stellt ein angemessenes Honorar für eine Dienstleistung dar, wie es Dienstleistern zusteht. Immobilienmakler investieren bei der Vermittlung einer Mietwohnung einen Großteil des Aufwandes ausschließlich in die Unterstützung und Begleitung des Mieters bei der Wohnungssuche und beim Vertragsabschluss", führt Malloth aus.

Jeglicher Eingriff in dieses ohnehin streng limitierte System wird die Immobilienspezialisten und ihre Mitarbeiter wirtschaftlich aushungern und sie zwingen, sich aus dem Mietmarkt zurückzuziehen. Das wäre auch für die Konsumenten ein schwerwiegender Nachteil. Darum: Hände weg vom Thema Maklerprovision! Es geht um nichts weniger als um die Existenz eines ganzen Berufsstandes mit mehr als 8.500 Betrieben mit rund 20.000 Vollzeitbeschäftigten", spricht sich Malloth gegen Eingriffe in die bestehende Verordnung über die Standes- und Ausübungsregeln aus.

"Faktum ist: Die österreichischen Immobilientreuhänder haben durch die Senkung der Höchstprovision auf Mieterseite 2010 schwere Verluste einstecken müssen von denen sich die Branche noch länger nicht erholen wird. Trotzdem hat sich die Branche selbst neue Standesregeln auferlegt und sich zu höheren Aus- und Weiterbildungsstandards bekannt. Die Immobiliencard - der Berufsausweis für professionelle Immobilientreuhänder und ihre Angestellten - wird ab 2014 mit Mindestausbildungserfordernissen verknüpft und bringt dem Wohnungssuchenden noch mehr Transparenz und Sicherheit am Markt", stellt der Branchensprecher klar. Jedes einzelne Unternehmen setzt zahlreiche Aktivitäten und Maßnahmen, um seine Dienstleistung laufend zu verbessern. So zeigt der IMMY - der Wiener Qualitätspreis für Immobilienmakler -, dass Servicequalität und Fachkompetenz für unsere Branchenmitglieder selbstverständlich sind, Maklerkunden wissen den Professionalisierungsschub zu schätzen, so Malloth abschließend. (JR)

