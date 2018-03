Junge ÖVP: Erfolgsmodell Lehre zukunftsfit machen

Staatliche Lehrwerkstätten sollen Auffangnetz, nicht Regelausbildungsweg für junge Facharbeiter sein

Wien (OTS) - "Die Lehre ist ein österreichisches Erfolgsrezept gegen die Jugendarbeitslosigkeit. Aus Sicht von uns Jungen muss aber auch in Zukunft eine bestmögliche Fachkräfteausbildung für uns Junge sichergestellt sein. Das setzt neben einem verbesserten Ausgleich von Bildungsdefiziten im schulischen Bereich, verbesserten Mitbestimmungsmöglichkeiten der Lehrlinge und höherer Lehrlingsentschädigung auch voraus, dass die eingesetzten Steuergeldmittel auch den bestmöglichen Effekt erzielen und ein Maximum an Ausbildungsplätzen garantiert wird. Ein Ausbildungsplatz in einer staatlichen Lehrwerkstätte ist dreimal so teuer wie eine Lehrstelle in einem Betrieb. Nachhaltig kann die Fachkräfteausbildung daher nur sein, wenn der Fokus der eingesetzten Steuergeldes überdacht und damit die Lehrausbildung auch für Unternehmen attraktiver gestaltet wird", so Axel Melchior, Generalsekretär der Jungen ÖVP, anlässlich eines aktuellen KURIER-Artikels.

