Totenbeschwörung im MUSA

Johanna Braun-Ausstellung zeigt "unheimlich Weibliches" ab 5. April

Wien (OTS) - Vom 5. April bis einschließlich 2. Mai zeigt das Wiener MUSA (1., Felderstraße 6-8) in seiner Startgalerie "I'm a necromancer not a belly dancer", eine Ausstellung von Johanna Braun. Die 26-Jährige Wiener Künstlerin hat im Lauf der Jahre Fotos, Plakate, Filmtrailer und Malereien gesammelt und um ihre eigenen Werke ergänzt. Nekromantie kommt aus dem Altgriechischen und beschreibt das Beschwören Toter: So geistern vermeintliche Schemen und Gespenster durch die Aufnahmen, posieren verhüllte Gestalten auf vergilbten Fotografien. Teenager auf Parties wiederum, eingewickelt in Bettlaken, ziehen den Spuk ins scheinbar Lächerliche. Braun lässt in den Räumen des MUSA bewusst Flächen frei, um ebendort die "Geister der Vergessenheit herauf zu beschwören".

Eröffnung am 4. April

Bei der Eröffnung der Ausstellung am 4. April um 19.00 Uhr spricht der Schriftsteller und Wissenschaftler Thomas Ballhausen, er ist Leiter der Bibliothek des Filmarchivs Austria. Johanna Braun stellt zur Eröffnung ihr eigenes Bett in der Startgalerie auf. BesucherInnen sollen sich mit ihr ins Bett legen und ein "Foto als Souvenir" schießen. Ab 5. April läuft die Ausstellung regulär, bis inklusive 2. Mai. Öffnungszeiten: Dienstag, Mittwoch und Freitag 11.00-18.00 Uhr; Donnerstag 11.00-20.00 Uhr; Samstag 11.00-16.00 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Über das MUSA

MUSA ist der Name für die Sammlung zeitgenössischer Kunst der Kulturabteilung der Stadt Wien. Das MUSA präsentiert eine der größten Sammlungen ihrer Art in Österreich und umfasst derzeit 30.000 Objekte sämtlicher Kunst-Sparten von etwa 4.500 KünstlerInnen. Weitere Informationen: www.musa.at (Schluss) esl

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz:

www.wien.gv.at/rk/

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Stadtredaktion

Telefon: 01 4000-81081