16 Weltelite-Spieler treffen sich zum Softdart-Turnier "SUPER DARTS 2013"

(PRN) - TOKIO, 28. März 2013 /PRNewswire/ - Die DARTSLIVE Co., Ltd. gibt bekannt, dass das Softdart-Turnier "SUPER DARTS 2013 made in DARTSLIVE" (hiernach SUPER DARTS 2013) am 7. April 2013 in der KITEC Rotunda Hall 23/F in Hongkong stattfinden wird.

Im Vergleich zum europäischen Markt, wo vor allem Steeldarts beliebt sind, hat sich Softdart in Asien und Nordamerika durchgesetzt. "SUPER DARTS" wurde vor 6 Jahren in Japan ins Leben gerufen. Dieses Mal findet das Turnier in Hongkong statt, eingeladen sind Elite-Spieler aus neun verschiedenen Ländern.

Die Veranstaltung wird Live im Internet übertragen, sodass Fans rund um die Welt das Drama um die Top-Spieler in Echtzeit verfolgen können.

Fünf Spieler aus Europa, darunter 2 Spieler der PDC (Professional Darts Corporation, die offizielle Dart-Körperschaft in Großbritannien), 4 Spieler aus Nordamerika/Kanada und 7 Spieler aus Asien werden an "SUPER DARTS 2013" teilnehmen. Die ausgewählten 16 Spieler kämpfen um den Titel "True King of Darts" (Wahrer Dart-König).

Offizielle Homepage: http://www.dartslive.com/superdarts/

Live Webcasting-Site:

DARTSLIVE.TV URL: http://dartslive.tv/ Austragungsort: KITEC Rotunda Hall 2 3/F (Hongkong) Termin: Sonntag, 7. April 2013 12:00 (Hongkonger Zeit) Veranstalter: DARTSLIVE Co., Ltd.

Informationen zur DARTSLIVE Co., Ltd. Die DARTSLIVE Co., Ltd., eine Tochtergesellschaft der SEGA SAMMY HOLDINGS INC., wurde 2003 mit dem Ziel gegründet, die Welt der kommunikationsorientierten Unterhaltung über ihre vernetzten Dart-Geräte und -Services zu erweitern. DARTSLIVE startete seine internationale Expansion 2009 und ist jetzt in 12 Ländern weltweit vertreten, darunter Asien, Europa und Nordamerika (ab dem 15. März 2013). Im März 2013 werden mehr als 10.000 "DARTSLIVE2"-Geräte und DARTSLIVE-Services an rund 3.800 Standorten wie Dart-Bars rund um die Welt eingerichtet. DARTSLIVE setzt seine Bemühungen zur Schaffung eines "Community Entertainments" fort, das "Menschen und Herzen" rund um die Welt "verbindet". Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Shibuya-ku, Tokio, CEO ist Shintaro Takaya.

