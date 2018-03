EANS-Adhoc: CompuGroup Medical AG / Aufsichtsrat und Vorstand schlagen Dividendenerhöhung auf EUR 0,35 je Aktie vor

28.03.2013

Koblenz - 28. März 2013: Der Aufsichtsrat der CompuGroup Medical AG hat heute den Konzernabschluss 2012 gebilligt und den Jahresabschluss 2012 der CompuGroup Medical AG festgestellt. Weiterhin haben Aufsichtsrat und Vorstand entschieden, der Hauptversammlung die Ausschüttung einer Dividende aus dem Bilanzgewinn von 0,35 Euro je dividendenberechtigter Aktie vorzuschlagen. Mit Ausnahme der eigenen Aktien sind alle Aktien der CompuGroup Medical AG dividendenberechtigt. Der gesamte Ausschüttungsbetrag beträgt EUR 17,4 Mio.

CompuGroup hat im Geschäftsjahr 2012 einen Konzernüberschuss in Höhe von EUR Mio. 30,4 (Vorjahr EUR Mio. 9,8) erzielt. Das Net Cash Income im Geschäftsjahr 2012 betrug EUR Mio. 60,1 (Vorjahr: 36,2). Der Jahresüberüberschuss der CompuGroup Medical AG (Muttergesellschaft) im Geschäftsjahr 2012 betrug EUR Mio. 30,3 (Vorjahr: EUR Mio. 35,5).

Die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft findet am 15. Mai 2013 in Koblenz statt.

CompuGroup Medical AG

