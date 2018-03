EANS-Adhoc: shaPE Capital AG / Verkauf von Fondsanteilen

28.03.2013

shaPE gab heute die Unterzeichnung einer Vereinbarung zum Verkauf seiner BlackRock PEP II ("PEP II") Anteile an eine unabhängige Gegenpartei bekannt. Das Closing der Transaktion, welche noch vom General Partner genehmigt werden muss, wird in den kommenden Tagen erwartet, wobei 60% des Verkaufserlöses unmittelbar und 40% in 12 Monaten zur Zahlung fällig werden. Der aggregierte Net Asset Value (NAV) der vier PEP II Portfolios (US Buyout, US Venture Capital, Europe Buyout, Europe Venture Capital) beträgt knapp ein Viertel des im letzten Q4 2012 Newsletter rapportierten NAVs. Während die Transaktion zu einem deutlichen Abschlag relativ zu den aktuellsten Bewertungen erfolgt und mit einem realisierten Verlust in der Höhe von 5.4% einhergeht, so bietet sie auch eine Lösung für einen der schwierigsten Teile des Portfolios. Im Sekundärmarkt für Private Equity Fonds-Anteile werden Fund-of-Funds-Anteile zu beträchtlichen Abschlägen gehandelt. Dies gilt insbesondere für Venture Capital Fondsanteile. Insofern wird erwartet, dass der Verkauf die Attraktivität des verbleibenden Portfolios erhöhen wird und somit die weitere Realisationsstrategie erleichtert.

Ende der Ad-hoc-Mitteilung ================================================================================ shaPE Capital AG (shaPE) ist eine an der SIX Swiss Exchange kotierte Investmentgesellschaft mit einem globalen Private Equity Portfolio. Im Jahr 2009 entschied shaPE, eine Realisationsstrategie einzuleiten mit dem Ziel, den inneren Wert des Portfolios an die Aktionäre zurückzuführen. Im Rahmen der Realisationsstrategie verzichtet shaPE auf neue Investments und fokussiert auf die optimale Rückführung des bestehenden Portfolios an die Aktionäre über die kommenden Jahre. Die Aktien der shaPE Capital AG sind unter dem Symbol "SHPN" an der SIX Swiss Exchange kotiert.

