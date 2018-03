EANS-News: m-u-t AG / : Bilanzbereinigung in 2012 / Positiver Ausblick für 2013

Wedel, 28.32013 (euro adhoc) -

Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent/Meldungsgeber verantwortlich.

Geschäftszahlen/Bilanz/Unternehmen

Die m-u-t AG hat nach dem Ergebniseinbruch im

zweiten Halbjahr 2012 ein alle Unternehmensbereiche betreffendes, umfangreiches Maßnahmenpaket in Gang gesetzt, das zunehmende Erfolge zeigt. Wie bereits angekündigt, werden in diesem Zusammenhang für das Geschäftsjahr 2012 zum Zwecke der Bilanzbereinigung umfangreiche, allerdings nicht cash-wirksame Abschreibungen u.a. auf Vorräte, Prototypen und Beteiligungen erfolgen. Auch die mit den Restrukturierungsmaßnahmen verbundenen Kosten wie z.B. Einmalaufwendungen für Personalreduzierungen werden wie angekündigt das Ergebnis 2012 einmalig belasten, aber in den Jahren ab 2013 entlastenden Effekt haben. Da die Konzernprüfung noch nicht final abgeschlossen ist, sind die Ergebniskennzahlen noch vorläufig. Der Umsatz liegt bei ca. EUR 38 Mio., das Ergebnis wird, wie angekündigt und dargelegt, deutlich negativ ausfallen. Ohne Sondereffekte/ Anlaufinvestitionen wäre das operative EBIT positiv, mit den bereinigenden nicht cash-wirksamen Einmaleffekten ist der momentane Status für das EBIT -3,5 Mio. EUR. Dieses kann sich im Rahmen der endgültigen Konzernkonsolidierung und Prüfung noch verändern.

Dass die Gesellschaft bei der Optimierung der Unternehmensprozesse gute Fortschritte macht, wird sich bereits im ersten Quartal 2013 zeigen. Die m-u-t AG erwartet einen Umsatz von EUR ca. 8,5 Mio., ein EBIT von ca. EUR 0,7 Mio. und ein EPS von ca. EUR 0,08.

Davon ausgehend, dass die weiteren Maßnahmen erwartungsgemäß umgesetzt werden, erwartet die Gesellschaft für das Gesamtjahr 2013 einen Umsatz von ca. EUR 37,0 bis 38,0 Mio., ein EBIT von ca. EUR 4,0 Mio. sowie ein EPS von EUR 0,35 mit dem jetzigen Status der umgesetzten Maßnahmen und bis zu EUR 0,55 bei erfolgreicher Umsetzung der restlichen Maßnahmen.

Auf der Investoren-Website der Gesellschaft www.mut.ag befindet sich eine aktuelle Unternehmenspräsentation, die auch alle bereits getroffenen und noch umzusetzenden Maßnahmen erläutert.

Ende der Mitteilung euro adhoc

Unternehmen: m-u-t AG Am Marienhof 2 D-22880 Wedel Telefon: +49 (0)4103 9308-0 FAX: +49 (0)4103 9308-99 Email: info @ mut.ag WWW: http://www.mut.ag Branche: Elektronik ISIN: DE000A0MSN11 Indizes: Börsen: Open Market (Freiverkehr) / Entry Standard: Frankfurt Sprache: Deutsch

Rückfragen & Kontakt:

FISCHER RELATIONS

Jochen Fischer

Neuer Wall 50

20354 Hamburg

040/822 186 380

jf@fischer-relations.de