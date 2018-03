EANS-Stimmrechte: freenet AG / Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Die freenet AG, Hollerstraße 126, 24782 Büdelsdorf, hat die nachfolgend aufgeführten

Mitteilungen nach § 25 Abs. 1 WpHG zum Schwellenberührungsdatum 18.03.2013 (im Folgenden unter A.),

Mitteilungen nach § 25a Abs. 1 WpHG zum Schwellenberührungsdatum 18.03.2013 (im Folgenden unter B.) sowie

Mitteilungen nach § 25 Abs. 1 WpHG zum Schwellenberührungsdatum 20.03.2013 (im Folgenden unter C.)

Mitteilungen nach § 25a Abs. 1 WpHG zum Schwellenberührungsdatum 20.03.2013 (im Folgenden unter D.)

jeweils bezogen auf die freenet AG als Emittent, erhalten.

Die Kette der kontrollierten Unternehmen haben die Mitteilungspflichtigen wie unter E. dargestellt angegeben.

A. Mitteilungen nach § 25 Abs. 1 WpHG zum Schwellenberührungsdatum 18.03.2013

I. Merrill Lynch & Co 1. Mitteilungspflichtiger, Sitz, Staat: Merrill Lynch & Co, Wilmington, USA 2. Art und Datum der Schwellenberührung, Berührte Meldeschwelle: Überschreitung der 20% Schwelle am 18.03.2013 3. Mitteilungspflichtiger Stimmrechtsanteil: 20,32% (entspricht 26.023.629 Stimmrechte) errechnet auf Basis von 128.061.016 insgesamt ausgegebenen Stimmrechten 4. Einzelheiten zum Stimmrechtsanteil a) Stimmrechtsanteil aufgrund von Finanz-/sonstigen Instrumenten nach § 25 WpHG: 20,32% (entspricht 26.023.629 Stimmrechte) b) Davon mittelbar gehalten: 20,32% (entspricht 26.023.629 Stimmrechte) c) Stimmrechtsanteil nach §§ 21,22 WpHG: 0% (0 Stimmrechte) II. Bank of America Corporation 1. Mitteilungspflichtiger, Sitz, Staat: Bank of America Corporation, Charlotte, USA 2. Art und Datum der Schwellenberührung, Berührte Meldeschwelle: Überschreitung der 20% Schwelle am 18.03.2013 3. Mitteilungspflichtiger Stimmrechtsanteil: 20,35% (entspricht 26.057.609 Stimmrechte) errechnet auf Basis von 128.061.016 insgesamt ausgegebenen Stimmrechten 4. Einzelheiten zum Stimmrechtsanteil a) Stimmrechtsanteil aufgrund von Finanz-/sonstigen Instrumenten nach § 25 WpHG: 20,32% (entspricht 26.023.629 Stimmrechte) b) Davon mittelbar gehalten: 20,32% (entspricht 26.023.629 Stimmrechte) c) Stimmrechtsanteil nach §§ 21,22 WpHG: 0,03% (entspricht 33.980 Stimmrechte) III. Merryl Lynch Pierce, Fenner & Smith Inc 1. Mitteilungspflichtiger, Sitz, Staat: Merryl Lynch Pierce, Fenner & Smith Inc, New York, USA 2. Art und Datum der Schwellenberührung, Berührte Meldeschwelle: Überschreitung der 5% Schwelle am 18.03.2013 3. Mitteilungspflichtiger Stimmrechtsanteil: 5,29% (entspricht 6.768.600 Stimmrechte) errechnet auf Basis von 128.061.016 insgesamt ausgegebenen Stimmrechten 4. Einzelheiten zum Stimmrechtsanteil a) Stimmrechtsanteil aufgrund von Finanz-/sonstigen Instrumenten nach § 25 WpHG: 5,29% (entspricht 6.768.600 Stimmrechte) b) Davon mittelbar gehalten: 5,29% (entspricht 6.768.600 Stimmrechte) c) Stimmrechtsanteil nach §§ 21,22 WpHG: 0,00% (entspricht 0 Stimmrechte)

B. Mitteilungen nach § 25a Abs. 1 WpHG zum Schwellenberührungsdatum 18.03.2013

I. Merrill Lynch International 1. Mitteilungspflichtiger, Sitz, Staat: Merrill Lynch International, London, Großbritannien 2. Art und Datum der Schwellenberührung, Berührte Meldeschwelle: Unterschreitung der 25% Schwelle und der 20% Schwelle am 18.03.2013 3. Mitteilungspflichtiger Stimmrechtsanteil: 16,68% (entspricht 21.358.399 Stimmrechte) errechnet auf Basis von 128.061.016 insgesamt ausgegebenen Stimmrechten 4. Einzelheiten zum Stimmrechtsanteil a) Stimmrechtsanteil aufgrund von Finanz-/sonstigen Instrumenten nach § 25a WpHG: 3,53% (entspricht 4.525.502 Stimmrechte) b) Stimmrechtsanteil aufgrund von Finanz-/sonstigen Instrumenten nach § 25 WpHG: 13,14% (entspricht 16.832.897 Stimmrechte) c) Stimmrechtsanteil nach §§ 21,22 WpHG: 0% (0 Stimmrechte) 5. Einzelheiten zu den (Finanz-/sonstigen) Instrumenten nach § 25a WpHG a) Bezeichnungen der (Finanz-/sonstigen) Instrumente: aa)-cc) Variable forward bzw. dd) Right of use as prime broker b) Fälligkeiten: aa) 04.03.2016, bb) 08.03.2017, cc) 06.03.2018 bzw. dd) n/a c) Verfallsdaten: aa) 02.05.2016, bb) 05.05.2017, cc) 03.05.2018 bzw. dd) n/a

II. ML UK Capital Holdings

1. Mitteilungspflichtiger, Sitz, Staat: ML UK Capital Holdings, London, Großbritannien 2. Art und Datum der Schwellenberührung, Berührte Meldeschwelle: Unterschreitung der 25% Schwelle und der 20% Schwelle am 18.03.2013 3. Mitteilungspflichtiger Stimmrechtsanteil: 16,68% (entspricht 21.358.399 Stimmrechte) errechnet auf Basis von 128.061.016 insgesamt ausgegebenen Stimmrechten 4. Einzelheiten zum Stimmrechtsanteil a) Stimmrechtsanteil aufgrund von Finanz-/sonstigen Instrumenten nach § 25a WpHG: 3,53% (entspricht 4.525.502 Stimmrechte) b) Davon mittelbar gehalten: 3,53% (entspricht 4.525.502 Stimmrechte) c) Stimmrechtsanteil aufgrund von Finanz-/sonstigen Instrumenten nach § 25 WpHG: 13,14% (entspricht 16.832.897 Stimmrechte) d) Davon mittelbar gehalten: 13,14% (entspricht 16.832.897 Stimmrechte) e) Stimmrechtsanteil nach §§ 21,22 WpHG: 0% (0 Stimmrechte) 5. Einzelheiten zu den (Finanz-/sonstigen) Instrumenten nach § 25a WpHG a) Bezeichnungen der (Finanz-/sonstigen) Instrumente: aa)-cc) Variable forward bzw. dd) Right of use as prime broker b) Fälligkeiten: aa) 04.03.2016, bb) 08.03.2017, cc) 06.03.2018 bzw. dd) n/a c) Verfallsdaten: aa) 02.05.2016, bb) 05.05.2017, cc) 03.05.2018 bzw. dd) n/a

III. Merrill Lynch Holdings Ltd

1. Mitteilungspflichtiger, Sitz, Staat: Merrill Lynch Holdings Ltd, London, Großbritannien 2. Art und Datum der Schwellenberührung, Berührte Meldeschwelle: Unterschreitung der 25% Schwelle und der 20% Schwelle am 18.03.2013 3. Mitteilungspflichtiger Stimmrechtsanteil: 16,68% (entspricht 21.358.399 Stimmrechte) errechnet auf Basis von 128.061.016 insgesamt ausgegebenen Stimmrechten 4. Einzelheiten zum Stimmrechtsanteil a) Stimmrechtsanteil aufgrund von Finanz-/sonstigen Instrumenten nach § 25a WpHG: 3,53% (entspricht 4.525.502 Stimmrechte) b) Davon mittelbar gehalten: 3,53% (entspricht 4.525.502 Stimmrechte) c) Stimmrechtsanteil aufgrund von Finanz-/sonstigen Instrumenten nach § 25 WpHG: 13,14% (entspricht 16.832.897 Stimmrechte) d) Davon mittelbar gehalten: 13,14% (entspricht 16.832.897 Stimmrechte) e) Stimmrechtsanteil nach §§ 21,22 WpHG: 0% (0 Stimmrechte) 5. Einzelheiten zu den (Finanz-/sonstigen) Instrumenten nach § 25a WpHG a) Bezeichnungen der (Finanz-/sonstigen) Instrumente: aa)-cc) Variable forward bzw. dd) Right of use as prime broker b) Fälligkeiten: aa) 04.03.2016, bb) 08.03.2017, cc) 06.03.2018 bzw. dd) n/a c) Verfallsdaten: aa) 02.05.2016, bb) 05.05.2017, cc) 03.05.2018 bzw. dd) n/a

IV. Merrill Lynch Europe Intermediate Holdings

1. Mitteilungspflichtiger, Sitz, Staat: Merrill Lynch Europe Intermediate Holdings, London, Großbritannien 2. Art und Datum der Schwellenberührung, Berührte Meldeschwelle: Unterschreitung der 25% Schwelle und der 20% Schwelle am 18.03.2013 3. Mitteilungspflichtiger Stimmrechtsanteil: 16,68% (entspricht 21.358.399 Stimmrechte) errechnet auf Basis von 128.061.016 insgesamt ausgegebenen Stimmrechten 4. Einzelheiten zum Stimmrechtsanteil a) Stimmrechtsanteil aufgrund von Finanz-/sonstigen Instrumenten nach § 25a WpHG: 3,53% (entspricht 4.525.502 Stimmrechte) b) Davon mittelbar gehalten: 3,53% (entspricht 4.525.502 Stimmrechte) c) Stimmrechtsanteil aufgrund von Finanz-/sonstigen Instrumenten nach § 25 WpHG: 13,14% (entspricht 16.832.897 Stimmrechte) d) Davon mittelbar gehalten: 13,14% (entspricht 16.832.897 Stimmrechte) e) Stimmrechtsanteil nach §§ 21,22 WpHG: 0% (0 Stimmrechte) 5. Einzelheiten zu den (Finanz-/sonstigen) Instrumenten nach § 25a WpHG a) Bezeichnungen der (Finanz-/sonstigen) Instrumente: aa)-cc) Variable forward bzw. dd) Right of use as prime broker b) Fälligkeiten: aa) 04.03.2016, bb) 08.03.2017, cc) 06.03.2018 bzw. dd) n/a c) Verfallsdaten: aa) 02.05.2016, bb) 05.05.2017, cc) 03.05.2018 bzw. dd) n/a V. Merrill Lynch Europe PLC 1. Mitteilungspflichtiger, Sitz, Staat: Merrill Lynch Europe PLC, London, Großbritannien 2. Art und Datum der Schwellenberührung, Berührte Meldeschwelle: Unterschreitung der 25% Schwelle und der 20% Schwelle am 18.03.2013 3. Mitteilungspflichtiger Stimmrechtsanteil: 16,68% (entspricht 21.358.399 Stimmrechte) errechnet auf Basis von 128.061.016 insgesamt ausgegebenen Stimmrechten 4. Einzelheiten zum Stimmrechtsanteil a) Stimmrechtsanteil aufgrund von Finanz-/sonstigen Instrumenten nach § 25a WpHG: 3,53% (entspricht 4.525.502 Stimmrechte) b) Davon mittelbar gehalten: 3,53% (entspricht 4.525.502 Stimmrechte) c) Stimmrechtsanteil aufgrund von Finanz-/sonstigen Instrumenten nach § 25 WpHG: 13,14% (entspricht 16.832.897 Stimmrechte) d) Davon mittelbar gehalten: 13,14% (entspricht 16.832.897 Stimmrechte) e) Stimmrechtsanteil nach §§ 21,22 WpHG: 0% (0 Stimmrechte) 5. Einzelheiten zu den (Finanz-/sonstigen) Instrumenten nach § 25a WpHG a) Bezeichnungen der (Finanz-/sonstigen) Instrumente: aa)-cc) Variable forward bzw. dd) Right of use as prime broker b) Fälligkeiten: aa) 04.03.2016, bb) 08.03.2017, cc) 06.03.2018 bzw. dd) n/a c) Verfallsdaten: aa) 02.05.2016, bb) 05.05.2017, cc) 03.05.2018 bzw. dd) n/a

VI. Merrill Lynch International Holdings Inc

1. Mitteilungspflichtiger, Sitz, Staat: Merrill Lynch International Holdings Inc, Wilmington, USA 2. Art und Datum der Schwellenberührung, Berührte Meldeschwelle: Unterschreitung der 25% Schwelle und der 20% Schwelle am 18.03.2013 3. Mitteilungspflichtiger Stimmrechtsanteil: 16,68% (entspricht 21.358.399 Stimmrechte) errechnet auf Basis von 128.061.016 insgesamt ausgegebenen Stimmrechten 4. Einzelheiten zum Stimmrechtsanteil a) Stimmrechtsanteil aufgrund von Finanz-/sonstigen Instrumenten nach § 25a WpHG: 3,53% (entspricht 4.525.502 Stimmrechte) b) Davon mittelbar gehalten: 3,53% (entspricht 4.525.502 Stimmrechte) c) Stimmrechtsanteil aufgrund von Finanz-/sonstigen Instrumenten nach § 25 WpHG: 13,14% (entspricht 16.832.897 Stimmrechte) d) Davon mittelbar gehalten: 13,14% (entspricht 16.832.897 Stimmrechte) e) Stimmrechtsanteil nach §§ 21,22 WpHG: 0% (0 Stimmrechte) 5. Einzelheiten zu den (Finanz-/sonstigen) Instrumenten nach § 25a WpHG a) Bezeichnungen der (Finanz-/sonstigen) Instrumente: aa)-cc) Variable forward bzw. dd) Right of use as prime broker b) Fälligkeiten: aa) 04.03.2016, bb) 08.03.2017, cc) 06.03.2018 bzw. dd) n/a c) Verfallsdaten: aa) 02.05.2016, bb) 05.05.2017, cc) 03.05.2018 bzw. dd) n/a

VII. Merrill Lynch International Incorporated

1. Mitteilungspflichtiger, Sitz, Staat: Merrill Lynch International Incorporated, Wilmington, USA 2. Art und Datum der Schwellenberührung, Berührte Meldeschwelle: Unterschreitung der 25% Schwelle und der 20% Schwelle am 18.03.2013 3. Mitteilungspflichtiger Stimmrechtsanteil: 16,68% (entspricht 21.358.399 Stimmrechte) errechnet auf Basis von 128.061.016 insgesamt ausgegebenen Stimmrechten 4. Einzelheiten zum Stimmrechtsanteil a) Stimmrechtsanteil aufgrund von Finanz-/sonstigen Instrumenten nach § 25a WpHG: 3,53% (entspricht 4.525.502 Stimmrechte) b) Davon mittelbar gehalten: 3,53% (entspricht 4.525.502 Stimmrechte) c) Stimmrechtsanteil aufgrund von Finanz-/sonstigen Instrumenten nach § 25 WpHG: 13,14% (entspricht 16.832.897 Stimmrechte) d) Davon mittelbar gehalten: 13,14% (entspricht 16.832.897 Stimmrechte) e) Stimmrechtsanteil nach §§ 21,22 WpHG: 0% (0 Stimmrechte) 5. Einzelheiten zu den (Finanz-/sonstigen) Instrumenten nach § 25a WpHG a) Bezeichnungen der (Finanz-/sonstigen) Instrumente: aa)-cc) Variable forward bzw. dd) Right of use as prime broker b) Fälligkeiten: aa) 04.03.2016, bb) 08.03.2017, cc) 06.03.2018 bzw. dd) n/a c) Verfallsdaten: aa) 02.05.2016, bb) 05.05.2017, cc) 03.05.2018 bzw. dd) n/a

VIII. Merrill Lynch & Co

1. Mitteilungspflichtiger, Sitz, Staat: Merrill Lynch & Co, Wilmington, USA

2. Art und Datum der Schwellenberührung, Berührte Meldeschwelle: Unterschreitung der 25% Schwelle und der 30% Schwelle am 18.03.2013 3. Mitteilungspflichtiger Stimmrechtsanteil: 23,86% (entspricht 30.549.131 Stimmrechte) errechnet auf Basis von 128.061.016 insgesamt ausgegebenen Stimmrechten 4. Einzelheiten zum Stimmrechtsanteil a) Stimmrechtsanteil aufgrund von Finanz-/sonstigen Instrumenten nach § 25a WpHG: 3,53% (entspricht 4.525.502 Stimmrechte) b) Davon mittelbar gehalten: 3,53% (entspricht 4.525.502 Stimmrechte) c) Stimmrechtsanteil aufgrund von Finanz-/sonstigen Instrumenten nach § 25 WpHG: 20,32% (entspricht 26.023.629 Stimmrechte) d) Davon mittelbar gehalten: 20,32% (entspricht 26.023.629 Stimmrechte) e) Stimmrechtsanteil nach §§ 21,22 WpHG: 0% (0 Stimmrechte) 5. Einzelheiten zu den (Finanz-/sonstigen) Instrumenten nach § 25a WpHG a) Bezeichnungen der (Finanz-/sonstigen) Instrumente: aa)-cc) Variable forward bzw. dd) Right of use as prime broker b) Fälligkeiten: aa) 04.03.2016, bb) 08.03.2017, cc) 06.03.2018 bzw. dd) n/a c) Verfallsdaten: aa) 02.05.2016, bb) 05.05.2017, cc) 03.05.2018 bzw. dd) n/a IX. Bank of America Corporation 1. Mitteilungspflichtiger, Sitz, Staat: Bank of America Corporation, Charlotte, USA 2. Art und Datum der Schwellenberührung, Berührte Meldeschwelle: Unterschreitung der 25% Schwelle und der 30% Schwelle am 18.03.2013 3. Mitteilungspflichtiger Stimmrechtsanteil: 23,88% (entspricht 30.583.111 Stimmrechte) errechnet auf Basis von 128.061.016 insgesamt ausgegebenen Stimmrechten 4. Einzelheiten zum Stimmrechtsanteil a) Stimmrechtsanteil aufgrund von Finanz-/sonstigen Instrumenten nach § 25a WpHG: 3,53% (entspricht 4.525.502 Stimmrechte) b) Davon mittelbar gehalten: 3,53% (entspricht 4.525.502 Stimmrechte) c) Stimmrechtsanteil aufgrund von Finanz-/sonstigen Instrumenten nach § 25 WpHG: 20,32% (entspricht 26.023.629 Stimmrechte) d) Davon mittelbar gehalten: 20,32% (entspricht 26.023.629 Stimmrechte) e) Stimmrechtsanteil nach §§ 21,22 WpHG: 0,03% (entspricht 39.980 Stimmrechte) 5. Einzelheiten zu den (Finanz-/sonstigen) Instrumenten nach § 25a WpHG a) Bezeichnungen der (Finanz-/sonstigen) Instrumente: aa)-cc) Variable forward bzw. dd) Right of use as prime broker b) Fälligkeiten: aa) 04.03.2016, bb) 08.03.2017, cc) 06.03.2018 bzw. dd) n/a c) Verfallsdaten: aa) 02.05.2016, bb) 05.05.2017, cc) 03.05.2018 bzw. dd) n/a

C. Mitteilungen nach § 25 Abs. 1 WpHG zum Schwellenberührungsdatum 20.03.2013

I. Merrill Lynch International 1. Mitteilungspflichtiger, Sitz, Staat: Merrill Lynch International, London, Großbritannien 2. Art und Datum der Schwellenberührung, Berührte Meldeschwelle: Unterschreitung der 10%- und der 5%- Schwellen am 20.03.2013 3. Mitteilungspflichtiger Stimmrechtsanteil: 3,17% (entspricht 4.057.412 Stimmrechte) errechnet auf Basis von 128.061.016 insgesamt ausgegebenen Stimmrechten 4. Einzelheiten zum Stimmrechtsanteil a) Stimmrechtsanteil aufgrund von Finanz-/sonstigen Instrumenten nach § 25 WpHG: 3,17% (entspricht 4.057.412 Stimmrechte) b) Davon mittelbar gehalten: 0% (entspricht 0 Stimmrechte) c) Stimmrechtsanteil nach §§ 21,22 WpHG: 0% (entspricht 0 Stimmrechte)

II. ML UK Capital Holdings

1. Mitteilungspflichtiger, Sitz, Staat: ML UK Capital Holdings, London, Großbritannien 2. Art und Datum der Schwellenberührung, Berührte Meldeschwelle: Unterschreitung der 10%- und der 5%- Schwellen am 20.03.2013 3. Mitteilungspflichtiger Stimmrechtsanteil: 3,17% (entspricht 4.057.412 Stimmrechte) errechnet auf Basis von 128.061.016 insgesamt ausgegebenen Stimmrechten 4. Einzelheiten zum Stimmrechtsanteil d) Stimmrechtsanteil aufgrund von Finanz-/sonstigen Instrumenten nach § 25 WpHG: 3,17% (entspricht 4.057.412 Stimmrechte) e) Davon mittelbar gehalten: 3,17% (entspricht 4.057.412 Stimmrechte) f) Stimmrechtsanteil nach §§ 21,22 WpHG: 0,00% (entspricht 0 Stimmrechte)

III. Merrill Lynch Holdings Ltd

1. Mitteilungspflichtiger, Sitz, Staat: Merrill Lynch Holdings Ltd, London, Großbritannien 2. Art und Datum der Schwellenberührung, Berührte Meldeschwelle: Unterschreitung der 10%- und der 5%- Schwellen am 20.03.2013 3. Mitteilungspflichtiger Stimmrechtsanteil: 3,17% (entspricht 4.057.412 Stimmrechte) errechnet auf Basis von 128.061.016 insgesamt ausgegebenen Stimmrechten 4. Einzelheiten zum Stimmrechtsanteil g) Stimmrechtsanteil aufgrund von Finanz-/sonstigen Instrumenten nach § 25 WpHG: 3,17% (entspricht 4.057.412 Stimmrechte) h) Davon mittelbar gehalten: 3,17% (entspricht 4.057.412 Stimmrechte) i) Stimmrechtsanteil nach §§ 21,22 WpHG: 0,00% (entspricht 0 Stimmrechte)

IV. Merrill Lynch Europe Intermediate Holdings

1. Mitteilungspflichtiger, Sitz, Staat: Merrill Lynch Europe Intermediate Holdings, London, Großbritannien 2. Art und Datum der Schwellenberührung, Berührte Meldeschwelle: Unterschreitung der 10%- und der 5%- Schwellen am 20.03.2013 3. Mitteilungspflichtiger Stimmrechtsanteil: 3,17% (entspricht 4.057.412 Stimmrechte) errechnet auf Basis von 128.061.016 insgesamt ausgegebenen Stimmrechten 4. Einzelheiten zum Stimmrechtsanteil j) Stimmrechtsanteil aufgrund von Finanz-/sonstigen Instrumenten nach § 25 WpHG: 3,17% (entspricht 4.057.412 Stimmrechte) k) Davon mittelbar gehalten: 3,17% (entspricht 4.057.412 Stimmrechte) l) Stimmrechtsanteil nach §§ 21,22 WpHG: 0,00% (entspricht 0 Stimmrechte) V. Merrill Lynch Europe PLC 1. Mitteilungspflichtiger, Sitz, Staat: Merrill Lynch Europe PLC, London, Großbritannien 2. Art und Datum der Schwellenberührung, Berührte Meldeschwelle: Unterschreitung der 10%- und der 5%- Schwellen am 20.03.2013 3. Mitteilungspflichtiger Stimmrechtsanteil: 3,17% (entspricht 4.057.412 Stimmrechte) errechnet auf Basis von 128.061.016 insgesamt ausgegebenen Stimmrechten 4. Einzelheiten zum Stimmrechtsanteil m) Stimmrechtsanteil aufgrund von Finanz-/sonstigen Instrumenten nach § 25 WpHG: 3,17% (entspricht 4.057.412 Stimmrechte) n) Davon mittelbar gehalten: 3,17% (entspricht 4.057.412 Stimmrechte) o) Stimmrechtsanteil nach §§ 21,22 WpHG: 0,00% (entspricht 0 Stimmrechte) VI. Merrill Lynch International Holdings Inc 1. Mitteilungspflichtiger, Sitz, Staat: Merrill Lynch International Holdings Inc, Wilmington, USA 2. Art und Datum der Schwellenberührung, Berührte Meldeschwelle: Unterschreitung der 10%- und der 5%- Schwellen am 20.03.2013 3. Mitteilungspflichtiger Stimmrechtsanteil: 3,17% (entspricht 4.057.412 Stimmrechte) errechnet auf Basis von 128.061.016 insgesamt ausgegebenen Stimmrechten 4. Einzelheiten zum Stimmrechtsanteil p) Stimmrechtsanteil aufgrund von Finanz-/sonstigen Instrumenten nach § 25 WpHG: 3,17% (entspricht 4.057.412 Stimmrechte) q) Davon mittelbar gehalten: 3,17% (entspricht 4.057.412 Stimmrechte) r) Stimmrechtsanteil nach §§ 21,22 WpHG: 0,00% (entspricht 0 Stimmrechte)

VII. Merrill Lynch International Incorporated

1. Mitteilungspflichtiger, Sitz, Staat: Merrill Lynch International Incorporated, Wilmington, USA 2. Art und Datum der Schwellenberührung, Berührte Meldeschwelle: Unterschreitung der 10%- und der 5%- Schwellen am 20.03.2013 3. Mitteilungspflichtiger Stimmrechtsanteil: 3,17% (entspricht 4.057.412 Stimmrechte) errechnet auf Basis von 128.061.016 insgesamt ausgegebenen Stimmrechten 4. Einzelheiten zum Stimmrechtsanteil a) Stimmrechtsanteil aufgrund von Finanz-/sonstigen Instrumenten nach § 25 WpHG: 3,17% (entspricht 4.057.412 Stimmrechte) b) Davon mittelbar gehalten: 3,17% (entspricht 4.057.412 Stimmrechte) c) Stimmrechtsanteil nach §§ 21,22 WpHG: 0,00% (entspricht 0 Stimmrechte)

VIII. Merrill Lynch & Co

1. Mitteilungspflichtiger, Sitz, Staat: Merrill Lynch & Co, Wilmington, USA 2. Art und Datum der Schwellenberührung, Berührte Meldeschwelle: Unterschreitung der 20%-, 15%-, 10%- und der 5%- Schwellen am 20.03.2013 3. Mitteilungspflichtiger Stimmrechtsanteil: 3,17% (entspricht 4.057.412 Stimmrechte) errechnet auf Basis von 128.061.016 insgesamt ausgegebenen Stimmrechten 4. Einzelheiten zum Stimmrechtsanteil a) Stimmrechtsanteil aufgrund von Finanz-/sonstigen Instrumenten nach § 25 WpHG: 3,17% (entspricht 4.057.412 Stimmrechte) b) Davon mittelbar gehalten: 3,17% (entspricht 4.057.412 Stimmrechte) c) Stimmrechtsanteil nach §§ 21,22 WpHG: 0,00% (entspricht 0 Stimmrechte) IX. Bank of America Corporation 1. Mitteilungspflichtiger, Sitz, Staat: Bank of America Corporation, Charlotte, USA 2. Art und Datum der Schwellenberührung, Berührte Meldeschwelle: Unterschreitung der 20%-, 15%-, 10%- und der 5%- Schwellen am 20.03.2013 3. Mitteilungspflichtiger Stimmrechtsanteil: 3,19% (entspricht 4.091.392 Stimmrechte) errechnet auf Basis von 128.061.016 insgesamt ausgegebenen Stimmrechten 4. Einzelheiten zum Stimmrechtsanteil a) Stimmrechtsanteil aufgrund von Finanz-/sonstigen Instrumenten nach § 25 WpHG: 3,17% (entspricht 4.057.412 Stimmrechte) b) Davon mittelbar gehalten: 3,17% (entspricht 4.057.412 Stimmrechte) c) Stimmrechtsanteil nach §§ 21,22 WpHG: 0,03% (entspricht 33.980 Stimmrechte) X. Merryl Lynch Pierce, Fenner & Smith Inc 1. Mitteilungspflichtiger, Sitz, Staat: Merryl Lynch Pierce, Fenner & Smith Inc, New York, USA 2. Art und Datum der Schwellenberührung, Berührte Meldeschwelle: Unterschreitung der 5%- Schwelle am 20.03.2013 3. Mitteilungspflichtiger Stimmrechtsanteil: 0% (entspricht 0 Stimmrechte) errechnet auf Basis von 128.061.016 insgesamt ausgegebenen Stimmrechten 4. Einzelheiten zum Stimmrechtsanteil a) Stimmrechtsanteil aufgrund von Finanz-/sonstigen Instrumenten nach § 25 WpHG: 0% (entspricht 0 Stimmrechte) b) Stimmrechtsanteil nach §§ 21,22 WpHG: 0,00% (entspricht 0

Stimmrechte)

D. Mitteilungen nach § 25a Abs. 1 WpHG zum Schwellenberührungsdatum 20.03.2013

I. Merrill Lynch International 1. Mitteilungspflichtiger, Sitz, Staat: Merrill Lynch International, London, Großbritannien 2. Art und Datum der Schwellenberührung, Berührte Meldeschwelle: Unterschreitung der 15%- und der 10%- Schwellen am 20.03.2013 3. Mitteilungspflichtiger Stimmrechtsanteil: 6,70% (entspricht 8.582.914 Stimmrechte) errechnet auf Basis von 128.061.016 insgesamt ausgegebenen Stimmrechten 4. Einzelheiten zum Stimmrechtsanteil a) Stimmrechtsanteil aufgrund von Finanz-/sonstigen Instrumenten nach § 25a WpHG: 3,53% (entspricht 4.525.502 Stimmrechte) b) Stimmrechtsanteil aufgrund von Finanz-/sonstigen Instrumenten nach § 25 WpHG: 3,17% (entspricht 4.057.412 Stimmrechte) e) Stimmrechtsanteil nach §§ 21,22 WpHG: 0,00% (entspricht 0 Stimmrechte) 5. Einzelheiten zu den (Finanz-/sonstigen) Instrumenten nach § 25a WpHG a) Bezeichnungen der (Finanz-/sonstigen) Instrumente: aa)-cc) Variable forward bzw. dd) Right of use as prime broker b) Fälligkeiten: aa) 04.03.2016, bb) 08.03.2017, cc) 06.03.2018 bzw. dd) n/a c) Verfallsdaten: aa) 02.05.2016, bb) 05.05.2017, cc) 03.05.2018 bzw. dd) n/a

II. ML UK Capital Holdings

1. Mitteilungspflichtiger, Sitz, Staat: ML UK Capital Holdings, London, Großbritannien 2. Art und Datum der Schwellenberührung, Berührte Meldeschwelle: Unterschreitung der 15%- und der 10%- Schwellen am 20.03.2013 3. Mitteilungspflichtiger Stimmrechtsanteil: 6,70% (entspricht 8.582.914 Stimmrechte) errechnet auf Basis von 128.061.016 insgesamt ausgegebenen Stimmrechten 4. Einzelheiten zum Stimmrechtsanteil a) Stimmrechtsanteil aufgrund von Finanz-/sonstigen Instrumenten nach § 25a WpHG: 3,53% (entspricht 4.525.502 Stimmrechte) b) Davon mittelbar gehalten: 3,53% (entspricht 4.525.502 Stimmrechte) c) Stimmrechtsanteil aufgrund von Finanz-/sonstigen Instrumenten nach § 25 WpHG: 3,17% (entspricht 4.057.412 Stimmrechte) d) Davon mittelbar gehalten: 3,17% (entspricht 4.057.412 Stimmrechte) e) Stimmrechtsanteil nach §§ 21,22 WpHG: 0,00% (entspricht 0 Stimmrechte) 5. Einzelheiten zu den (Finanz-/sonstigen) Instrumenten nach § 25a WpHG a) Bezeichnungen der (Finanz-/sonstigen) Instrumente: aa)-cc) Variable forward bzw. dd) Right of use as prime broker b) Fälligkeiten: aa) 04.03.2016, bb) 08.03.2017, cc) 06.03.2018 bzw. dd) n/a c) Verfallsdaten: aa) 02.05.2016, bb) 05.05.2017, cc) 03.05.2018 bzw. dd) n/a

III. Merrill Lynch Holdings Ltd

1. Mitteilungspflichtiger, Sitz, Staat: Merrill Lynch Holdings Ltd, London, Großbritannien 2. Art und Datum der Schwellenberührung, Berührte Meldeschwelle: Unterschreitung der 15%- und der 10%- Schwellen am 20.03.2013 3. Mitteilungspflichtiger Stimmrechtsanteil: 6,70% (entspricht 8.582.914 Stimmrechte) errechnet auf Basis von 128.061.016 insgesamt ausgegebenen Stimmrechten 4. Einzelheiten zum Stimmrechtsanteil a) Stimmrechtsanteil aufgrund von Finanz-/sonstigen Instrumenten nach § 25a WpHG: 3,53% (entspricht 4.525.502 Stimmrechte) b) Davon mittelbar gehalten: 3,53% (entspricht 4.525.502 Stimmrechte) c) Stimmrechtsanteil aufgrund von Finanz-/sonstigen Instrumenten nach § 25 WpHG: 3,17% (entspricht 4.057.412 Stimmrechte) d) Davon mittelbar gehalten: 3,17% (entspricht 4.057.412 Stimmrechte) e) Stimmrechtsanteil nach §§ 21,22 WpHG: 0,00% (entspricht 0 Stimmrechte) 5. Einzelheiten zu den (Finanz-/sonstigen) Instrumenten nach § 25a WpHG a) Bezeichnungen der (Finanz-/sonstigen) Instrumente: aa)-cc) Variable forward bzw. dd) Right of use as prime broker b) Fälligkeiten: aa) 04.03.2016, bb) 08.03.2017, cc) 06.03.2018 bzw. dd) n/a c) Verfallsdaten: aa) 02.05.2016, bb) 05.05.2017, cc) 03.05.2018 bzw. dd) n/a

IV. Merrill Lynch Europe Intermediate Holdings

1. Mitteilungspflichtiger, Sitz, Staat: Merrill Lynch Europe Intermediate Holdings, London, Großbritannien 2. Art und Datum der Schwellenberührung, Berührte Meldeschwelle: Unterschreitung der 15%- und der 10%- Schwellen am 20.03.2013 3. Mitteilungspflichtiger Stimmrechtsanteil: 6,70% (entspricht 8.582.914 Stimmrechte) errechnet auf Basis von 128.061.016 insgesamt ausgegebenen Stimmrechten 4. Einzelheiten zum Stimmrechtsanteil a) Stimmrechtsanteil aufgrund von Finanz-/sonstigen Instrumenten nach § 25a WpHG: 3,53% (entspricht 4.525.502 Stimmrechte) b) Davon mittelbar gehalten: 3,53% (entspricht 4.525.502 Stimmrechte) c) Stimmrechtsanteil aufgrund von Finanz-/sonstigen Instrumenten nach § 25 WpHG: 3,17% (entspricht 4.057.412 Stimmrechte) d) Davon mittelbar gehalten: 3,17% (entspricht 4.057.412 Stimmrechte) e) Stimmrechtsanteil nach §§ 21,22 WpHG: 0,00% (entspricht 0 Stimmrechte) 5. Einzelheiten zu den (Finanz-/sonstigen) Instrumenten nach § 25a WpHG a) Bezeichnungen der (Finanz-/sonstigen) Instrumente: aa)-cc) Variable forward bzw. dd) Right of use as prime broker b) Fälligkeiten: aa) 04.03.2016, bb) 08.03.2017, cc) 06.03.2018 bzw. dd) n/a c) Verfallsdaten: aa) 02.05.2016, bb) 05.05.2017, cc) 03.05.2018 bzw. dd) n/a

V. Merrill Lynch Europe PLC

1. Mitteilungspflichtiger, Sitz, Staat: Merrill Lynch Europe PLC, London, Großbritannien 2. Art und Datum der Schwellenberührung, Berührte Meldeschwelle: Unterschreitung der 15%- und der 10%- Schwellen am 20.03.2013 3. Mitteilungspflichtiger Stimmrechtsanteil: 6,70% (entspricht 8.582.914 Stimmrechte) errechnet auf Basis von 128.061.016 insgesamt ausgegebenen Stimmrechten 4. Einzelheiten zum Stimmrechtsanteil a) Stimmrechtsanteil aufgrund von Finanz-/sonstigen Instrumenten nach § 25a WpHG: 3,53% (entspricht 4.525.502 Stimmrechte) b) Davon mittelbar gehalten: 3,53% (entspricht 4.525.502 Stimmrechte) c) Stimmrechtsanteil aufgrund von Finanz-/sonstigen Instrumenten nach § 25 WpHG: 3,17% (entspricht 4.057.412 Stimmrechte) d) Davon mittelbar gehalten: 3,17% (entspricht 4.057.412 Stimmrechte) e) Stimmrechtsanteil nach §§ 21,22 WpHG: 0,00% (entspricht 0 Stimmrechte) 5. Einzelheiten zu den (Finanz-/sonstigen) Instrumenten nach § 25a WpHG a) Bezeichnungen der (Finanz-/sonstigen) Instrumente: aa)-cc) Variable forward bzw. dd) Right of use as prime broker b) Fälligkeiten: aa) 04.03.2016, bb) 08.03.2017, cc) 06.03.2018 bzw. dd) n/a c) Verfallsdaten: aa) 02.05.2016, bb) 05.05.2017, cc) 03.05.2018 bzw. dd) n/a

VI. Merrill Lynch International Holdings Inc

1. Mitteilungspflichtiger, Sitz, Staat: Merrill Lynch International Holdings Inc, Wilmington, USA 2. Art und Datum der Schwellenberührung, Berührte Meldeschwelle: Unterschreitung der 15%- und der 10%- Schwellen am 20.03.2013 3. Mitteilungspflichtiger Stimmrechtsanteil: 6,70% (entspricht 8.582.914 Stimmrechte) errechnet auf Basis von 128.061.016 insgesamt ausgegebenen Stimmrechten 4. Einzelheiten zum Stimmrechtsanteil a) Stimmrechtsanteil aufgrund von Finanz-/sonstigen Instrumenten nach § 25a WpHG: 3,53% (entspricht 4.525.502 Stimmrechte) b) Davon mittelbar gehalten: 3,53% (entspricht 4.525.502 Stimmrechte) c) Stimmrechtsanteil aufgrund von Finanz-/sonstigen Instrumenten nach § 25 WpHG: 3,17% (entspricht 4.057.412 Stimmrechte) d) Davon mittelbar gehalten: 3,17% (entspricht 4.057.412 Stimmrechte) e) Stimmrechtsanteil nach §§ 21,22 WpHG: 0,00% (entspricht 0 Stimmrechte) 5. Einzelheiten zu den (Finanz-/sonstigen) Instrumenten nach § 25a WpHG a) Bezeichnungen der (Finanz-/sonstigen) Instrumente: aa)-cc) Variable forward bzw. dd) Right of use as prime broker b) Fälligkeiten: aa) 04.03.2016, bb) 08.03.2017, cc) 06.03.2018 bzw. dd) n/a c) Verfallsdaten: aa) 02.05.2016, bb) 05.05.2017, cc) 03.05.2018 bzw. dd) n/a

VII. Merrill Lynch International Incorporated

1. Mitteilungspflichtiger, Sitz, Staat: Merrill Lynch International Incorporated, Wilmington, USA 2. Art und Datum der Schwellenberührung, Berührte Meldeschwelle: Unterschreitung der 15%- und der 10%- Schwellen am 20.03.2013 3. Mitteilungspflichtiger Stimmrechtsanteil: 6,70% (entspricht 8.582.914 Stimmrechte) errechnet auf Basis von 128.061.016 insgesamt ausgegebenen Stimmrechten 4. Einzelheiten zum Stimmrechtsanteil a) Stimmrechtsanteil aufgrund von Finanz-/sonstigen Instrumenten nach § 25a WpHG: 3,53% (entspricht 4.525.502 Stimmrechte) b) Davon mittelbar gehalten: 3,53% (entspricht 4.525.502 Stimmrechte) c) Stimmrechtsanteil aufgrund von Finanz-/sonstigen Instrumenten nach § 25 WpHG: 3,17% (entspricht 4.057.412 Stimmrechte) d) Davon mittelbar gehalten: 3,17% (entspricht 4.057.412 Stimmrechte) e) Stimmrechtsanteil nach §§ 21,22 WpHG: 0,00% (entspricht 0 Stimmrechte) 5. Einzelheiten zu den (Finanz-/sonstigen) Instrumenten nach § 25a WpHG a) Bezeichnungen der (Finanz-/sonstigen) Instrumente: aa)-cc) Variable forward bzw. dd) Right of use as prime broker b) Fälligkeiten: aa) 04.03.2016, bb) 08.03.2017, cc) 06.03.2018 bzw. dd) n/a c) Verfallsdaten: aa) 02.05.2016, bb) 05.05.2017, cc) 03.05.2018 bzw. dd) n/a

VIII. Merrill Lynch & Co 1. Mitteilungspflichtiger, Sitz, Staat: Merrill Lynch & Co, Wilmington, USA 2. Art und Datum der Schwellenberührung, Berührte Meldeschwelle: Unterschreitung der 20%-, der 15%- und der 10%- Schwellen am 20.03.2013 3. Mitteilungspflichtiger Stimmrechtsanteil: 6,70% (entspricht 8.582.914 Stimmrechte) errechnet auf Basis von 128.061.016 insgesamt ausgegebenen Stimmrechten 4. Einzelheiten zum Stimmrechtsanteil a) Stimmrechtsanteil aufgrund von Finanz-/sonstigen Instrumenten nach § 25a WpHG: 3,53% (entspricht 4.525.502 Stimmrechte) b) Davon mittelbar gehalten: 3,53% (entspricht 4.525.502 Stimmrechte) c) Stimmrechtsanteil aufgrund von Finanz-/sonstigen Instrumenten nach § 25 WpHG: 3,17% (entspricht 4.057.412 Stimmrechte) d) Davon mittelbar gehalten: 3,17% (entspricht 4.057.412 Stimmrechte) e) Stimmrechtsanteil nach §§ 21,22 WpHG: 0,00% (entspricht 0 Stimmrechte) 5. Einzelheiten zu den (Finanz-/sonstigen) Instrumenten nach § 25a WpHG a) Bezeichnungen der (Finanz-/sonstigen) Instrumente: aa)-cc) Variable forward bzw. dd) Right of use as prime broker b) Fälligkeiten: aa) 04.03.2016, bb) 08.03.2017, cc) 06.03.2018 bzw. dd) n/a c) Verfallsdaten: aa) 02.05.2016, bb) 05.05.2017, cc) 03.05.2018 bzw. dd) n/a

IX. Bank of America Corporation

1. Mitteilungspflichtiger, Sitz, Staat: Bank of America Corporation, Charlotte, USA 2. Art und Datum der Schwellenberührung, Berührte Meldeschwelle: Unterschreitung der 20%-, 15%- und der 10%- Schwellen am 20.03.2013 3. Mitteilungspflichtiger Stimmrechtsanteil: 6,73% (entspricht 8.616.894 Stimmrechte) errechnet auf Basis von 128.061.016 insgesamt ausgegebenen Stimmrechten 4. Einzelheiten zum Stimmrechtsanteil a) Stimmrechtsanteil aufgrund von Finanz-/sonstigen Instrumenten nach § 25a WpHG: 3,53% (entspricht 4.525.502 Stimmrechte) b) Davon mittelbar gehalten: 3,53% (entspricht 4.525.502 Stimmrechte) c) Stimmrechtsanteil aufgrund von Finanz-/sonstigen Instrumenten nach § 25 WpHG: 3,17% (entspricht 4.057.412 Stimmrechte) d) Davon mittelbar gehalten: 3,17% (entspricht 4.057.412 Stimmrechte) e) Stimmrechtsanteil nach §§ 21,22 WpHG: 0,03% (entspricht 39.980 Stimmrechte) 5. Einzelheiten zu den (Finanz-/sonstigen) Instrumenten nach § 25a WpHG a) Bezeichnungen der (Finanz-/sonstigen) Instrumente: aa)-cc) Variable forward bzw. dd) Right of use as prime broker b) Fälligkeiten: aa) 04.03.2016, bb) 08.03.2017, cc) 06.03.2018 bzw. dd) n/a c) Verfallsdaten: aa) 02.05.2016, bb) 05.05.2017, cc) 03.05.2018 bzw. dd) n/a

E. Die Kette der kontrollierten Unternehmen haben die Mitteilungspflichtigen wie folgt angegeben: Merrill Lynch International gehört zu 100% der Merrill Lynch UK Capital Holdings, die zu 100% der Merrill Lynch Holdings Ltd gehört, die zu 100% der Merrill Lynch Europe Intermediate Holdings gehört, die zu 100% der Merrill Lynch Europe PLC gehört, die zu 100% der Merrill Lynch International Holdings Inc gehört, die zu 100% der Merrill Lynch International Incorporated gehört, die zu 100% der Merrill Lynch & Co gehört, die zu 100% der Bank of America Corporation gehört. Die Merrill Lynch, Pierce, Fenner ans Smith Inc gehört der Bank of America Corporation.

freenet AG, Büdelsdorf

Der Vorstand

