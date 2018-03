KORREKTUR zu OTS0161: Aviso: CEEPUS-Minister/innenkonferenz

Wissenschaftsminister informiert gemeinsam mit tschechischem Vizeminister für Bildung und CEEPUS-Generalsekretärin Sorantin über 20 Jahre des erfolgreichen Mobilitätsprogramms

Wien (OTS) - KORREKTUR: Der Beginn der Pressekonferenz ist um 11:00 Uhr (nicht: 10:00 Uhr)!

"Mobilität wirkt" - das 1993 von Österreich initiierte Mobilitätsprogramm für Studierende und Lehrende in Mittel-, Ost- und Südosteuropa CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) wurde zu einer Erfolgsgeschichte. Mehr als 24.000 Studierende und 14.000 Lehrende haben bereits vom gezielten Austausch profitiert - sowohl in wissenschaftlicher als auch kultureller und sprachlicher Hinsicht. Österreich hat aktuell den CEEPUS-Vorsitz inne und Wissenschafts- und Forschungsminister Dr. Karlheinz Töchterle lädt aus diesem Anlass Amtskolleg/innen und Vertreter/innen aus 14 Ländern nach Österreich zur mittlerweile 18. CEEPUS-Minister/innenkonferenz. In einem gemeinsamen Pressegespräch mit dem tschechischen Vizeminister für Bildung Dr. Jindrich Fryc -Tschechien übernimmt den Vorsitz von Österreich - und CEEPUS-Generalsekretärin Mag. Elisabeth Sorantin informiert Minister Töchterle über Entwicklung und Stellenwert des Mobilitätsprogramms sowie weiter Schritte und Vorhaben. Weiters wird der Gewinner des diesjährigen Ministerpreises bekannt gegeben.

Ihre Gesprächspartner

- Wissenschafts- und Forschungsminister Dr. Karlheinz Töchterle -Tschechischer Vizeminister für Bildung Dr. Jindrich Fryc -CEEPUS-Generalsekretärin Mag. Elisabeth Sorantin

Termin: Donnerstag, 04. April 2013, 11:00 Uhr

Ort: Palais Niederösterreich, Prälatensaal, Herrengasse 13, 1014 Wien

Wir laden die Medienvertreterinnen und Medienvertreter herzlich dazu ein!

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung

Minoritenplatz 5, 1014 Wien

Pressesprecherin: Mag. Elisabeth Grabenweger

Tel.: +43 1 531 20-9014

elisabeth.grabenweger @ bmwf.gv.at

www.bmwf.gv.at