AVISO: Pressegespräch KFZ-Schlichtungsstelle

Wien (OTS/AKNÖ) - Seit November 2004 betreiben die AKNÖ und die WKNÖ eine KFZ-Schlichtungsstelle. Sie bringt Streitfälle zwischen Autobesitzern und Autowerkstätten zu einem gütlichen Ende. Wie genau die Schlichtungsstelle funktioniert und was sie in den vergangenen Jahren geleistet hat, erfahren Sie in einem Pressegespräch. Als GesprächspartnerInnen stehen Ihnen zur Verfügung:

WKNÖ-Präsidentin KommR Sonja Zwazl

AKNÖ-Präsident Hermann Haneder

Herwig Rezek, Leiter der AKNÖ-Konsumentenberatung

KommR Friedrich Nagl, Landesinnungsmeister der Kraftfahrzeugtechniker NÖ

Datum: Donnerstag, 18. April 2013

Ort: KFZ-Werkstätte des WIFI St. Pölten, Mariazellerstraße 97, 3100 St. Pölten

Beginn: 10:00 Uhr

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Jugoslav Krminac, AKNÖ

Telefon: 01 58883-1263

E-Mail.: jugoslav.krminac @ aknoe.at



Dr. Thomas Sauer, WKNÖ

Telefon: 02742 851-19140

E-Mail: thomas.sauer @ wknoe.at