EANS-Adhoc: Curanum AG und Korian S.A. beabsichtigen Bündelung der deutschen Geschäftsaktivitäten

Die Curanum AG, München, hat gestern mit der Korian S.A., Paris, - nach dem kürzlich von der Korian Deutschland AG bekannt gegebenen Erwerb von rund 78% der Curanum Aktien - eine Absichtserklärung (letter of intent) unterzeichnet. Ziel dieses letter of intent ist die Prüfung der Zusammenführung des deutschen in der Phönix Seniorenzentren Beteiligungsgesellschaft mbH, Füssen, gebündelten Korian-Geschäftsbereichs mit der Curanum AG. Dabei wird die Einbringung der Phönix-Anteile im Wege einer Sachkapitalerhöhung (unter Ausschluss des Bezugsrechts der übrigen Aktionäre) in die Curanum AG ins Auge gefasst. Hierzu soll zunächst eine Unternehmensprüfung (Due Diligence) der Phönix-Gruppe als Grundlage für die transaktionsbezogenen, vertraglich noch festzulegenden Einzelheiten vorgenommen werden. Die Transaktion wird anschließend der Curanum-Hauptversammlung zur Genehmigung vorgelegt.

