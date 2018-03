EANS-News: Northwest Oil & Gas Trading Company, Inc. / Information zur Geschäftsentwicklung (mit Dokument)

Ergänzung der Geschäftsleitung

Die NORTHWEST OIL & GAS TRADING COMPANY, INC. (NWO) freut sich mitteilen zu können, dass Frau Rechtsanwältin Aya Zarmon, Israel das Management im sog. "Advisory Board = Beratungsgremium" als Rechtsberaterin unterstützt. Wir freuen uns sehr über die personelle und fachliche Verstärkung. Neben ihrer juristischen Expertise öffnet das hochkarätige Netzwerk von Frau Zarmon außergewöhnliche Interaktionsmöglichkeiten in der Öl- und Raffinerieindustrie.

Herr Markos Yakob Lukman, Iraq ergänzt bis zur kommenden Hauptversammlung das "Board of Directors". Herr Lukman unterstützt und berät die NWO insbesondere im Mittleren Osten, im Nordirak und der Türkei.

Börsenlistung

Der Prozess zur (Wieder-)Herstellung der Handelbarkeit der Aktien bzw. die Listung an einem Börsenplatz ist angestoßen und der Listingpartner ist beauftragt. Sobald hier konkrete Termine und Informationen vorliegen, werden diese bekannt gegeben.

Jahresabschluss 2012 und Hauptversammlung

Die Jahresabschlüsse für die Geschäftsjahre 2009, 2010 und 2011 sind zwischenzeitlich erstellt und durch einen Wirtschaftsprüfer testiert. Eine Übersicht über die Entwicklung der Aktivposten und Periodenergebnisse sehen Sie hier:

Net Income/Loss (USD):

2008 / -372.064; 2009 / -575.130; 2010 / -622.151; 2011 / -631.737 Total Assets (USD):

2008 / 482.060; 2009 / 1.894.509; 2010 / 2.353.152; 2011 / 12.338.195 (Eine graphische Darstellung finden Sie in unserer PDF-Datei).

Der Abschluss für 2012 wird derzeit einer Prüfung unterzogen. Sobald das Testat vorliegt, wird eine ordentliche Hauptversammlung vorbereitet, zu welcher alle Aktionäre rechtzeitig eingeladen werden.

Neuausrichtung der Gesellschaft

Als Teil der Neuausrichtung wird die Internetpräsenz der NWO unter www.northwestoil.org überarbeitet und auf Grund der internationalen Ausrichtung mehrsprachig aufgebaut. In Ergänzung zu der bereits bestehenden Kooperation mit der SRE-Gruppe (www.smartrefineries.com), Israel, sowie deren Partner Galil Engineering Ltd., Israel (www.galileng.com) befindet sich die Geschäftsleitung in Verhandlungen mit weiteren Joint-Venture-Partnern, wie beispielsweise TBS GmbH (www.tbs-pipelining.com), Deutschland, VERON Group, Schweiz und Türkei, DylanGroup (www.dylangroup.com), Niederlande, Silver Peak Energy Resources, USA, Decagon Development (www.decagondevelopment.co.uk), UK und Deepak Kuntawala Group (http://www.dvk-group.com), UK. Im März 2013 fand beispielsweise ein Treffen zwischen Herrn Kuntawala und den NWO-Vertretern Frau Aya Zarmon, Herrn Azad Murad und Herrn Michael Ende in Slowenien statt, um verschiedene Projekte zu besprechen (s.

http://www.dvk-group.com/deepak-kuntawala-meets-state-secretary-of-slovenia/).

Der Kontakt zu Herrn Deepak Kuntawala kam über die Berater der NWO, Frau Aya Zarmon und Michael Ende. Während des Treffens in Slowenien wurden u.a. verschiedene Möglichkeiten der Zusammenarbeit in den Bereichen "Rohöl" und "Raffinerien" besprochen.

Weitere Partner der NWO sind EPIC Financial Consulting, Österreich (www.epicinvest.com) und KSG International, Türkei (www.ksginternational.net) sowie AIC Group, Türkei (www.aic-groups.com).

Kurzvorstellung SMART COLD CRACKING

NWO ist Partner der SRE Smart Refinieries Enterprise Ltd. (www.smartrefineries.com) und besitzt Vermarktungsrechte an deren innovativer Technologie "SMART COLD CRACKING". Diese Technologie erlaubt den Bau und den Betrieb einer Ölraffinerie zu extrem wettbewerbsstarken Konditionen. Die Technologie besitzt das Potenzial den weltweiten Raffineriemarkt zu revolutionieren. Die einzigartige Raffinerietechnologie ermöglicht eine schnelle und flexible Konstruktion und Bau einer modularen Ölraffinerie überall auf der Erde, deutlich günstiger im Vergleich zu traditionellen Großraffinerien und mit einem signifikant verbesserten Return-On-Investment ROI. Der Betrieb mehrerer kleiner Raffinerien besitzt ausgeprägte Vorteile gegenüber dem Betrieb einer einzelnen Großraffinerie. Insbesondere auch mit Blick auf Sicherheits- und Umweltstandards ist diese Technologie absolut marktführend. Explosions- und Feuergefahren sind auf Grund der niedrigen Prozesstemperaturen extrem reduziert. Der Betrieb bei niederen Temperaturen erspart zudem eine teure Wasserkühlung.

Die deutliche Reduktion der Wärmeverluste und der Energiekosten geht einher mit einer deutlichen Effizienzsteigerung. So kann beispielsweise bis zu 30% mehr Diesel aus dem Rohöl gewonnen werden. Die Technologie erlaubt die problemlose Verarbeitung von sehr saurem, festen und asphaltischem Rohöl. Zum Ende des Prozesses verbleibt keinerlei Abfall, ausser bis zu 10% Bitumen, welches dann für den Straßenbau verwendet werden kann.

Für den Betrieb einer Raffinerie mit einer Kapazität von 20.000 Barrel/Tag werden weniger als 200 Angestellte benötigt. Die Errichtung einer großen komplexen Raffinerie benötigt eine Investitionssumme (CAPEX) von rund 1,6 Mrd. USD. Zur Hälfte dieser Kosten können mit unserer Technologie die gleichen Ergebnisse erzielt werden. Die operativen Kosten (OPEX) einer Großraffinerie betragen etwa 2,45 USD / Barrel, unsere Lösung liegt bei weniger als 1,00 USD / Barrel.

Raffinerieprojekte in der Republik Irak

Bei der a.o. Hauptversammlung der NWO im Januar 2012 wurde der Vertrag zur Übernahme eines Anteils an der KANDAL OIL COMPANY ratifiziert. Ziel ist die Raffinerie mit der "SMART COLD CRACKING"-Technologie zu modernisieren. Durch Ihren Direktor, Herrn Azad Murad, werden im Namen der NWO weitere Raffinerieprojekte in der Republik Irak verhandelt. Verschiedene Länder und Unternehmen sind ebenfalls an der innovativen Technologie interessiert und möchten diese sowohl in bestehenden als auch neuen Raffinerien sowie bei Pipelineprojekten einsetzen.

Reinigung von Öltanks und Ölspeicheranlagen

Die einzigartige "SMART COLD CRACKING"-Technologie ermöglicht die Raffination und Verwertung von Bodensatz und Rückständen in Öltanks und Ölspeicheranlagen. Einsatzgebiete sind nicht nur die großen Ölterminals im Mittleren Osten. Ein großer Bedarf für die vielversprechende Anwendung dieser modernen Technologie wird von der NWO weltweit gesehen.

Pipelineprojekte

Unsere Technologie erlaubt die Behandlung von Paraffin und auch sehr schwerem Rohöl und ermöglicht durch das dann deutlich verbesserte Fliessverhalten den Transport in konventionellen ungeheizten Pipelines. Hierdurch ergeben sich große Einsparpotenziale bei Konstruktion und Unterhaltung von Pipelines.

Disclaimer:

Diese Mitteilung dient lediglich allgemeinen Zwecken und stellt keineswegs eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien der Northwest Oil & Gas Trading Company, Inc. dar.

Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen enthalten, die durch Formulierungen wie "erwartet", "zielen", "antizipieren", "beabsichtigt", "planen", "glauben", "anstreben", "einschätzt", "wollen", "kann" oder ähnliche Begriffe erkennbar sind. Solche vorausschauenden Aussagen beruhen auf heutigen Erwartungen und Annahmen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten in sich bergen können. Die von der NORTHWEST OIL & GAS TRADING COMPANY, INC. tatsächlich erzielten Ergebnisse können von den Feststellungen in den zukunftsbezogenen Aussagen erheblich abweichen. Die NORTHWEST OIL & GAS TRADING COMPANY, INC. übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder im Fall einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren.

28. März 2013

NORTHWEST OIL & GAS TRADING COMPANY, INC.

