EANS-News: Basler AG / Basler meldet Geschäftszahlen für 2012: Erfolgskurs wird fortgesetzt

Jahresergebnis

Umsatz: 55,9 Mio. Euro (Vorjahr: 55,1 Mio. Euro)

- Vorsteuerergebnis: 5,6 Mio. Euro (Vorjahr: 5,6 Mio. Euro)

- Free-Cashflow: 6,3 Mio. Euro (Vorjahr: 6,9 Mio. Euro)

- Prognose 2013: Umsatz 60 - 63 Mio. Euro, Vorsteuer-Rendite 8 - 10 %

28.03.2013 - Die BASLER AG, einer der international führenden Hersteller von Industriekameras, legt heute den testierten Jahresabschluss 2012 vor.

Der Konzernumsatz nahm im Geschäftsjahr 2012 um 1% auf 55,9 Mio. Euro (Vorjahr:

55,1 Mio. Euro) zu. Die Bruttoergebnismarge erhöhte sich auf 48,1 % nach 44,3 % im Vorjahr. Das Vorsteuerergebnis betrug 5,6 Mio. Euro (Vorjahr: 5,6 Mio. Euro). Die Rendite vor Steuern betrug 10,0 % (Vorjahr: 10,2 %). Mit diesen Resultaten wird die vom Unternehmen kommunizierte Prognose am oberen Rand erreicht.

Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit betrug 12,6 Mio. Euro (Vorjahr: 13,7 Mio. Euro; -8 %). Der Free-Cashflow als Summe des Cashflows aus betrieblicher Tätigkeit und des Cashflows aus Investitionen erreichte einen Wert von 6,3 Mio. Euro (Vorjahr: 6,9 Mio. Euro, -9 %).

Insgesamt hat die Basler AG im Geschäftsjahr 2012 eines der besten Ergebnisse der Unternehmensgeschichte erzielt. Die vor 4 Jahren beschlossene Fokussierung auf das Kamerageschäft ist mit Ende der Berichtsperiode abgeschlossen, so dass das Unternehmen als reiner Kamerahersteller in sein 25. Geschäftsjahr startet.

Vor diesem Hintergrund wird die Basler AG der diesjährigen Hauptversammlung wie in den beiden Vorjahren eine Dividendenzahlung von 30 Cent pro Aktie vorschlagen.

Für das Geschäftsjahr 2013 rechnet der Basler Konzern mit einem Anstieg der Umsatzerlöse auf 60 - 63 Mio. Euro. Aufgrund der attraktiven Wachstumschancen im Industriekamera-Markt werden die Investitionen in künftiges Umsatzwachstum mit unverminderter Intensität fortgesetzt. Auf der Ergebnisseite planen wir abhängig von der Umsatzentwicklung mit einer soliden Vorsteuerrendite zwischen 8 % und 10 %.

Die Basler AG ist Entwickler und Hersteller von hochwertigen Kameras für Anwendungen in der industriellen Massenproduktion, in der Medizintechnik, in der Verkehrstechnik sowie in der Videoüberwachung. Basler verfügt über 25 Jahre Erfahrung im Bereich der Bildverarbeitung und über eines der breitesten Produktportfolios in der Branche. Das Unternehmen beschäftigt rund 300 Mitarbeiter an seinem Hauptsitz in Ahrensburg und an Standorten in den USA, Singapur, Taiwan und Korea.

