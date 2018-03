AK Zangerl: Anschlag auf Tyrolean!

Tirol verliert 109 wertvolle Arbeitsplätze und 45 Millionen Euro Beitragsvolumen

Innsbruck (OTS) - "Obwohl AUA-Geschäftsführer Albrecht noch im Dezember eine Standortgarantie für Innsbruck abgegeben und schriftlich von einer Konzentration zahlreicher Aufgaben in Innsbruck gesprochen hat, wird jetzt die Verwaltung nach Wien verlagert! Das bedeutet für Tirol: Es werden 109 wertvolle Arbeitsplätze geopfert und wir verlieren 45 Millionen Euro an Beitragsvolumen für die TGKK", zeigt sich AK Präsident Erwin Zangerl empört über die Vorgangsweise der AUA-Führung:

"Mit 1. Juli 2012 wurde der gesamte Flugbetrieb der AUA von der eigenständigen Tyrolean GmbH übernommen, was auch im Firmenbuch bei beiden Gesellschaften eingetragen ist. Bereits Anfang März wurde von Wien aus Druck gegen den Standort Tirol gemacht. Durch die Verlagerung nach NÖ entgehen Tirol allein rund 45 Millionen Euro an Beitragsvolumen, also ca. 9 Millionen Euro an Krankenbeiträgen für die TGKK! Es deutet vieles darauf hin, dass seit längerem politisch interveniert wurde, um eine Ummeldung der AUA nach Tirol zu verhindern! Diesem Druck dürfte sich der AUA-Chef gebeugt haben, denn die vorgesehene Ummeldung wurde plötzlich von der AUA-Spitze untersagt. Einmal mehr erhalten die Zentralstellen in Ostösterreich politische Unterstützung auf Kosten der Wirtschaftskraft Tirols. Der AK Präsident: "Alle anderen Indikatoren sprechen gegen eine Schließung der Tyrolean-Zentrale. Zuletzt wurde die Belegschaft noch mit einer Einmalzahlung belohnt. Tatsache ist, dass die Tyrolean-Belegschaft in Innsbruck sämtliche Sparmaßnahmen des Konzerns vorbildlich umgesetzt und mitgetragen hat und jetzt mit der Schließung bestraft wird. Eine zutiefst miserabel Art der AUA-Spitze.. Es stellt sich die Frage, ob die Lufthansa-Zentrale über derartige Vorgangsweisen gegen Tiroler Interessen überhaupt Bescheid weiß.

Ich fordere die Landespolitiker dringend auf, sich diese Vorgangsweise nicht bieten zu lassen, sowohl im Sinne des Landes als auch der betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Tyrolean." Zangerl: "Wenn jetzt angeboten wird, das Personal könne ja nach Wien wechseln, ist das Zynismus pur. Hier hängen Familien und Schicksale, die man nicht mit einem Federstrich abhaken kann, wie diese die Geschäftsführung auf dem Papier tut.

Dies umso mehr, da die Tyrolean ja für die AUA der Rettungsanker für das Fortbestehen war, weil gerade hier in Tirol höchst effizient und wirtschaftlich gearbeitet wird."

Der AK Präsident abschließend: "Ausgerechnet jener Betrieb, der aufgrund guter Leistungen und fleißiger Mitarbeiter das Gesamtunternehmen gerettet hat, wird nun nach getaner Schuldigkeit zugunsten der Wien- und NÖ-lastigen AUA geopfert. Sollte die AUA Spitze den Verwaltungsstandort Innsbruck tatsächlich aufgeben, verlangt die AK Tirol für die betroffenen Mitarbeiter einen umfangreichen Sozialplan."

Rückfragen & Kontakt:

Kammer für Arbeiter und Angestellte für Tirol, Pressestelle

Stv. Dir. Dr. Elmar Schiffkorn

Tel.: 0512/5340 - 1280

elmar.schiffkorn @ ak-tirol.com