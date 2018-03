Terminankündigung: 2. Lech Energy Forum am 11.-12. April 2013

Forum von internationalem Rang unter Patronanz von EU-Energie-Kommissar Oettinger diskutiert Europas Energiepolitik in Lech/Arlberg

Lech/Arlberg (OTS) - Am 11. und 12. April 2013 findet in Lech am Arlberg erneut das "Lech Energy Forum" statt. Als Veranstalter fungiert die Gemeinde Lech unter der Patronanz von EU-Energie-Kommissar Günther H. Oettinger.

In einem Kreis hochrangiger Vertreter aus Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft sowie mit Vertretern europäischer Anrainerstaaten soll über die zukünftige Energiepolitik debattiert und Perspektiven entwickelt werden.

Neben Energie-Kommissar Oettinger, dem EU-Kommissar für Regionalpolitik Johannes Hahn und EIB-Vizepräsident Wilhelm Molterer werden auch der irische Energie-Rats-Vorsitz Rabbitte, der österreichische Minister Mitterlehner und weitere Energieminister aus der EU und von europäischen Anrainerstaaten, sowie Landeshauptmann Wallner erwartet. Ebenso haben zahlreiche Vertreter wichtiger europäischer Energieunternehmen bereits ihre Teilnahme zugesagt.

2. Lech Energy Forum am 11.-12. April 2013



Forum von internationalem Rang unter Patronanz von

EU-Energie-Kommissar Oettinger diskutiert Europas Energiepolitik in

Lech/Arlberg



Datum: 11. - 12.4.2013



Ort:

Lech/Arlberg

Lech/Arlberg



Rückfragen & Kontakt:

Fragen die Veranstaltung betreffend richten Sie bitte per Email an energy @ lech.eu od. presse @ lech-zuers.at.

Für inhaltliche Fragen wenden Sie sich bitte an Kurt Gläser, Europäische Kommission, Generaldirektion Energie, Email kurt.glaeser @ ec.europa.eu.

Pressekontakt vor Ort ist Heinz-Rudolf Miko, Pressesprecher der Vertretung der EU-Kommission in Österreich, Email: Heinz-Rudolf.Miko @ ec.europa.eu