EANS-News: Identive Group Inc. / Identive erweitert NFC-Online-Marktplatz für den schnell wachsenden japanischen Markt

Santa Ana und Ismaning, 27. März 2013 (euro adhoc) -

Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent/Meldungsgeber verantwortlich.

Marketing

Identive Group, Inc.

(NASDAQ: INVE; Frankfurt: INV), ein führender Anbieter von Dienstleistungen und Lösungen in den Bereichen Sicherheit, Identifikation und RFID-Technologien, bietet ab sofort eine japanische Version seines populären NFC-Online-Marktplatzes www.IdentiveNFC.com für den schnell wachsenden NFC-Markt (Near Field Communication) in Japan an.

"www.IdentiveNFC.com/jp bietet japanischen Unternehmen, Entwicklern und Endkunden einen direkten Zugang zur derzeit größten Auswahl an NFC-Tags jeden Typs sowie viele Personalisierungsmöglichkeiten - in japanischer Sprache und direkt vor Ort über unser Büro in Tokio", sagt Dr. Manfred Müller, COO Identification Products von Identive. "Neben einer großen Auswahl an Tags der weltweit anerkannten NFC-Forum-Typen 1, 2 und 4 bietet Identive für den japanischen Markt auch Typ-3-Tags an, die auf der FeliCa-Lite-Chiptechnologie von Sony basieren."

Ähnlich wie NFC ist die kontaktlose Kartenbasierte FeliCa-Technologie seit vielen Jahren in Japan weit verbreitet und kommt beim öffentlichen Nahverkehr, bei Kundenbonus-programmen und Bezahlanwendungen zum Einsatz. Mit 70 Millionen NFC-fähigen Smartphones und anderen Endgeräten in Japan steigt der Bedarf an NFC-Infrastrukturprodukten, die sowohl mit NFC-Geräten als auch mit FeliCa-Karten funktionieren.

Über seinen Online-Marktplatz www.IdentiveNFC.com bietet Identive Kunden weltweit eine Vielzahl an NFC-Infrastrukturprodukten an - einschließlich Tags, Aufkleber, Label, Lesegeräte und Solution Development Kits (SDKs); sowie seine einzigartige Tagtrail™-Plattform für mobile Dienste. Die Kunden von IdentiveNFC.com erhalten kostenlosen, lokalen Support für ihre Online-Einkäufe.

Über Identive

Die Identive Group (NASDAQ: INVE; Frankfurt: INV) ist ein internationales Technologieunternehmen, das die weltweite Marktführerschaft im Bereich sicherer ID- Technologien anstrebt. Identive bietet Regierungsbehörden, Unternehmen und Endkunden erstklassige und erprobte Produkte und Lösungen in den Bereichen Identity Management, physische und logische Zugangskontrolle, kontaktloses Bezahlen, NFC-Lösungen und RFID-Systeme. Das Wachstumsmodell des Unternehmens basiert auf einer Kombination aus zielgerichteten Akquisitionen und organischem, Technologie-basiertem Wachstum. Mit AskIdentive.com betreibt das Unternehmen die in der Branche führende Social Media- und Informationsplattform für Informationen rund um Identive und die Industrie. Für weitere Informationen besuchen Sie uns auf www.identive-group.com oder folgen Sie uns bei Twitter @IdentiveGroup und @IdentiveDeutsch.

Identive und das Identive-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Identive Group, Inc. Alle anderen erwähnten Firmen-, Produkt- oder Servicenamen können Marken oder eingetragene Marken sein und gehören ihren jeweiligen Eigentümern.

Kontakt:

USA: Darby Dye, +1 949 553-4251, ddye @ identive-group.com

Japan: Shunichi Fujii, +81 3 6414 6614, sfujii @ identive-group.com Europa: Annika Walther, +49 89 9595-5220, awalther @ identive-group.com

Ende der Mitteilung euro adhoc

Unternehmen: Identive Group Inc. Carnegie Ave., Bldg. B 1900 US-CA 92705 Santa Ana Telefon: +1 949 553 4280 FAX: +49 89 9595-5555 Email: ir @ identive-group.com WWW: http://www.identive-group.com Branche: Informationstechnik ISIN: US45170X1063 Indizes: NASDAQ Börsen: Freiverkehr: Berlin, München, Hamburg, Düsseldorf, Stuttgart, Nasdaq: New York, Open Market (Freiverkehr) / Entry Standard: Frankfurt Sprache: Deutsch

Rückfragen & Kontakt:

Annika Walther

PR Manager

Tel.: +49 89 9595-5220

E-Mail: awalther @ identive-group.com