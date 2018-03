ORF Ö1-Mittagsjournal 12.00 h

ORF Funkhaus Wien (OTS) - Mittagsjournal / Mittwoch, 27.Mär 2013 12:00.00

Wetter - Alois Holzer

Prämienkürzungen bei der Zukunftsvorsorge - Barbara Battisti Frauenbarometer Belastungsfaktor Wohnen - Eva Haslinger EU-Sozialkrise: Spanien - Josef Manola

Auswirkungen Österreich: Mod Gespräch Ulrich Schuh

ECO Austria - Armut und Sparen. - Christian Williwald

Neuer Chef HV Sozialversicherungsträger - Peter Daser

D: Keine türkischen Medienvertreter bei NSU Prozess -

Johannes Marlovits

Diplomatische Verstimmung zwischen Indien und Italien/

Rücktritt Terzi - Barbara Ladinser

Burma: religiöse Unruhen - Elisabeth Manas

Cobra Einsatz in NÖ - Gernot Rohrhofer

Bericht Bundesheerkommission - Klaus Webhofer

Bericht Volksanwaltschaft zu Saualm - Barbara Gansfuss

BKA zu Menschenhändlern - Barbara Gansfuss

JP Hinweis: Zur Lage in Mali - Cornelia Krebs

Jüd. Museum Berlin: Was Sie schon immer über Juden

wissen wollten - Birgit Schwarz

Wetter - Alois Holzer

Nachrichten - Thomas Hadinger

Englische Nachrichten - Genny Johnson

Französische Nachrichten - Elisabeth Kerrvarec

Moderation: Christian Williwald

Regie: Christl Reiss

Produktion: Annette Perponcher

Rückfragen & Kontakt:

ORF Ö1-Journal-Produktion