Begas-Skandal: Ex-Boss Simandl hat noch immer Zugriff auf Liechtensteiner Vermögen

Statt 14 Millionen Euro sollen jetzt nur mehr vier Millionen Euro in Liechtenstein sein

Wien (OTS) - Das Nachrichtenmagazin NEWS berichtet in seiner am Donnerstag erscheinenden Ausgabe, dass Rudolf Simandl, Ex-Boss des burgenländischen Gasversorgers Begas, noch immer Zugriff auf sein in Liechtenstein gebunkertes Vermögen hat. Und das, obwohl die Existenz des dort lagernden Vermögens seit dem Sommer 2012 bekannt ist.

Simandl zahlte am 15. März 2013 exakt 790.862,84 Euro an die Finanz. Die stellte fest, dass das Geld "offenbar von Stiftungskonten in Liechtenstein" stamme und alarmierte sofort die Ermittlungsbehörden. Zitat aus einem Amtsvermerk zu dem Vorgang:

"Dadurch wurde festgestellt, dass entgegen des bisherigen Informationsstandes, das im Einfluss von Mag. Rudolf Simandl stehende Stiftungsvermögen in Liechtenstein von den dortigen Behörden offenbar nicht mehr sichergestellt ist, wobei sich auf diesen Konten noch rund vier Millionen Euro befinden sollen."

NEWS hatte vor wenigen Wochen öffentlich gemacht, dass am Stiftungskonto zum 31. Dezember 2011 noch 14,1 Millionen Euro bunkerten.

