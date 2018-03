Schaler Nachgeschmack zu Ostern.

Das Team Stronach fordert ein Osterfest mit heimischen Eiern.

Wien (OTS) - Jeder freut sich auf ein entspanntes Osterwochenende und ein fröhliches Eierpecken. Vor diesem Hintergrund müssen aber die großen Mengen an Trocken- und Flüssigeiern berücksichtigt werden, die ohne Herkunftsbezeichnung in der Lebensmittelindustrie verarbeitet werden. Besonders hoch ist der Importanteil bei Backwaren und Nudelgerichten. So werden bei verschiedenen Nudelsorten (Spaghetti etc.) u.a. Trockeneier aus Argentinien verwendet.

Das Team Stronach fordert zum Schutz einer nachhaltigen regionalen Produktion und einer fairen Partnerschaft mit den Konsumenten, dass auch die Herkunftsbezeichnung auf alle Sparten - auch bei Eierprodukten (Trocken- und Flüssigei) - ausgedehnt wird. Um die Produktion der heimischen Eier abzusichern, ist es notwendig, dass jene Kosten den Bäuerinnen und Bauern abgegolten werden, die aufgrund der heimischen Tierschutz- und Umweltstandards und einer gentechnikfreien Fütterung entstehen. Damit steht einem Osterfest mit österreichischen Eiern nichts im Weg.

Rückfragen & Kontakt:

Team Stronach Österreich

Leo Steinbichler

+43664 530 90 70