SJ-Moitzi unterstützt Forderung nach 6 Wochen Urlaub

Ausweitung sollte auch Jungen zu Gute kommen!

Wien (OTS) - Volle Unterstützung für die heute erhobene Forderung von Christoph Peschek, Vorsitzender der FSG Jugend Wien, nach Ausweitung der Urlaubszeit auf 6 Wochen für Junge kommt auch von der Sozialistischen Jugend Österreich. SJ-Vorsitzender Wolfgang Moitzi erinnert daran, dass die Produktivitätsgewinne der letzten Jahre weder in Form von ausreichend höheren Löhnen noch in einer Verkürzung der Arbeitszeit an die Berufstätigen weitergegeben wurden: "Die steigende Produktivität der arbeitenden Bevölkerung ist in erster Linie den Unternehmen zugute gekommen, während die Arbeitsbedingungen sogar schlechter wurden und die Löhne seit Jahren nicht wesentlich gestiegen sind." Besonders junge Berufstätige spüren die Prekarisierung der Arbeitsverhältnisse: "6 Wochen Urlaub sind eigentlich ein Mindestmaß an Entgegenkommen, das von der Wirtschaft einzufordern ist!"

Seit 25 Jahren habe sich am Urlaubsanspruch nichts geändert - obwohl heute weit mehr und effektiver produziert wird. Zudem würde eine Ausweitung von Zeiten der Erholung, Entspannung und Abwechslung die Produktivität weiter steigern. "Geht's den Lohnabhängigen gut, geht s uns allen gut - und somit auch der Wirtschaft", argumentiert Moitzi in Richtung Wirtschaftskammer. Die SJ ist davon überzeugt, dass die sechste Urlaubswoche für alle Altersgruppen kommen muss. Nun liegt es an der ÖVP, endlich im Interesse der Bevölkerung zu handeln!

