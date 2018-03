Stronach/Lugar: Tolles Team in Salzburg Garant für politische Erneuerung!

"Hans Mayr schart ein starkes Team hinter sich." "Hans Mayr schart ein starkes Team hinter sich."

Wien (OTS) - "Dieses Team kann sich mehr als sehen lassen. Damit stellen wir in Salzburg den klaren Anspruch das Land wieder auf Vordermann zu bringen", so Parteiobmann-Stelllvertreter KO Robert Lugar zur Bekanntgabe der Kandidatenliste in Salzburg.

"Hans Mayr ist ein Vorzeigebürgermeister, der zahlreiche Reformprojekte in Goldegg umgesetzt hat. Als Finanzfachmann kennt er die Probleme Salzburgs bezüglich der Spekulationsmisere genau und wäre ein hervorragender Finanzlandesrat. Otto Konrad wiederum ist nicht nur eine Legende, sondern vor allem durch seinen Beruf ein anerkannter Gesundheitsexperte und Helmut Naderer ist jemand, der bürgernah aufzeigt, was in der Salzburger Politik falsch läuft", zeigt sich Lugar erfreut.

"Darüber hinaus haben wir in allen Bezirken engagierte Mitstreiter aus allen politischen Strömungen, die nur ein Ziel kennen: Salzburg von der Spekulationsherrschaft von SPÖ und ÖVP zu befreien", so Lugar abschließend.

