Millennium City ist Wiens bestes Einkaufszentrum

Shoppingcenter Performance Report Österreich attestiert Einkaufs- und Entertainmentcenter an der Waterfront Spitzenplatz in Wien

Wien (OTS/LCG) - 54 Expansionsmanager jener 120 Filialketten, die mit insgesamt 1.568 Shops am häufigsten in Shoppingcentern vertreten sind, wurden bei der zweiten Auflage des Shoppingcenter Performance Reports Österreich (Standort+Markt Beratungsgesellschaft) über den wirtschaftlichen Erfolg von 129 Einkaufszentren und Retail Parks mit einer Größe von mehr als 6.500 Quadratmetern befragt. Erfreuliches Ergebnis für die Wiener Millennium City: Als einzige Shopping Mall in der Bundeshauptstadt schaffte sie es unter die zehn Bestplatzierten bei der Frage nach der Zufriedenheit mit der Umsatzleistung der Mall im Vergleich mit anderen Standorten. Mit der durchschnittlichen Schulnotenbewertung von 1,71 konnte sich das Shopping- und Entertainmentcenter an der Waterfront aufgrund der hohen Frequenz von 14 Millionen jährlichen Besuchern und ausgezeichneter Standortkosten einen Spitzenplatz sichern. "Als modernes Infrastrukturzentrum mit einem außergewöhnlichen Angebot nimmt die Millennium City eine wesentliche Rolle in der Wiener Nahversorgung ein. Wir freuen uns, dass die Anbieter in der Millennium City von den Standortvorteilen profitieren können", erklärte Geschäftsführer Gerald Liebscher Mittwochvormittag im Rahmen der Studienvorstellung. In der bundesweiten Gesamtwertung schafft es die Millennium City auf den fünften Platz. Der Messepark in Dornbirn (Vorarlberg) erzielt im nationalen Vergleich die besten Bewertungen. ****

In den letzten Monaten konnte Liebscher das Angebot um attraktive Neumieter wie den ersten Store der Interior Design-Kette Casa in Österreich oder einen Hello Kitty-Shop erweitern. Als Publikumsmagneten erweisen sich Entertainmentangebote wie die UCI KINOWELT Millennium City, ocean park, Österreichs größter Indoor Family Entertainment Park, oder der Monki Park für jüngere Besucher mit dem ersten Indoor-Hochseilklettergarten.

Über die Millennium City

Die Millennium City wurde 1999 von den Architekten Gustav Peichl, Boris Podrecca und Rudolf F. Weber als erstes Town-in-Town-Konzept Österreichs errichtet, das Büro- und Wohnflächen mit Shopping- und Entertainmentbereichen kombiniert. Auf den 50.000 Quadratmetern der Millennium City finden sich über 100 Shops internationaler Top-Marken, zahlreiche Gastronomie- und Entertainmentangebote, ein HOLMES PLACE Fitness-Center, mit dem "ocean park" der größte Family Entertainment Park des Landes und eine Diskothek, die durchschnittlich von 14 Millionen Menschen jährlich frequentiert werden. Der Millennium Tower ist mit 202 Metern Höhe das höchste Gebäude des Landes und bietet rund 43.000 Quadratmeter Bürofläche. Der Gebäudekomplex befindet sich direkt an der Waterfront und damit im Zentrum des Stadtentwicklungsgebiets am Donauufer. Auf fünf Etagen ist das innovative Hotel Harry's Home mit 97 Zimmern und Studios für Kurz- und Langzeitaufenthalte beheimatet. Die Immobilie befindet sich seit 2003 im Eigentum eines Immobilienfonds des Hamburger Emissionshauses MPC Capital AG. 2012 wurde der Millennium Tower von der Österreichischen Gesellschaft für nachhaltige Immobilienwirtschaft für seine ökonomische und ökologische Nachhaltigkeit als Blue Building ausgezeichnet und erhielt vom Umweltministerium den Klima Aktiv-Preis. Weitere Informationen unter http://www.millennium-city.at und http://www.millenniumtower.at.

Millennium City Adresse: 1200 Wien, Handelskai 94-96 Website: http://www.millennium-city.at Facebook: http://www.facebook.com/millenniumcity Lageplan: http://goo.gl/maps/LLQcD

