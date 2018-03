Anschober und Vassilakou heißen Holub als drittes Grünes Regierungsmitglied willkommen

Längst überfälliger Neustart in Kärnten wird auch Wende in der österreichischen Energiepolitik stärken

Linz/Wien (OTS) - "Wir freuen uns, dass die SPÖ-ÖVP-Grün-Koalition in Kärnten nun fix ist. Rolf Holub als dritten Grünen Landesrat Österreichs heißen wir herzlich willkommen", gratulieren Wiens Vizebürgermeisterin und zuständige Stadträtin für Energieplanung und Klimaschutz, Maria Vassilakou, und Oberösterreichs Umwelt- und Energielandesrat Rudi Anschober dem Kärntner Team zur dritten Grünen Regierungsbeteiligung auf Landesebene, "der Neustart in Kärnten war längst überfällig. Die Grüne Handschrift bei den großen politischen Zukunftsfragen wird jetzt auch die Kärntner Regierungspolitik prägen. Ein Drittel der Bundesländer wird nun von den Grünen mitregiert -nach Oberösterreich seit 2003 und Wien seit 2010 nun Kärnten. Und bei den Landtagswahlen in Tirol und Salzburg stehen die Chancen gut, dass das Grüne Regierungsteam in den Ländern noch stärker wird. Schon jetzt sind die Grünen etwa bei der EnergiereferentInnenkonferenz mit drei für die jeweilige Landesenergiepolitik zuständigen Regierungsmitgliedern die zweitstärkste Fraktion."

Anschober: "Rolf Holub ist nun der dritte Grüne Energiereferent in Österreich. Gemeinsam können wir jetzt das Ziel verfolgen, die Energiepolitik in Österreich stärker von den Ländern in Richtung, Klimaschutz, Energieeffizienz, Erneuerbare und Grüne Jobs zu beeinflussen. So werden wir etwas weiterbringen im Hinblick auf Umsetzung der Energiewende, Schaffung grüner Jobs und Klimaschutz."

