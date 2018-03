EANS-News: YOUNIQ AG veröffentlicht Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2012

Utl.: EBIT von 5,9 Mio. EUR im Segment „YOUNIQ - Studentisches Wohnen“ erzielt / Standorte Greifswald, Karlsruhe und München I an MPC übergeben / 60% des Bestandes aus dem Bereich „Renting and Trading Real Estate” veräußert bzw. protokolliert

Frankfurt am Main (euro adhoc) - 27. März 2013 - Der YOUNIQ-Konzern konnte im Geschäftsjahr 2012 eine zufriedenstellende Entwicklung im Segment "YOUNIQ -Studentisches Wohnen" verzeichnen. In seinem Kerngeschäftsbereich erzielte der Konzern ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) in Höhe von 5,9 Mio. EUR (2011: 10,0 Mio. EUR) sowie ein Gesamtergebnis in Höhe von 4,0 Mio. EUR (2011:

1,8 Mio. EUR). Neben dem Projekt München Schleißheimer Straße wurde der Standort Frankfurt-Riedberg I im Geschäftsjahr 2012 fertiggestellt. Mit dem Verkauf der Liegenschaften in Karlsruhe, Greifswald sowie in der Schleißheimer Straße in München im Jahresverlauf wurden zudem bereits drei von insgesamt vier Transaktionen an einen von MPC Capital AG initiierten Fonds abgeschlossen. An vier weiteren Projekten (Mainz, Potsdam, Bayreuth, Frankfurt II) begannen die Bautätigkeiten, die bis zum Wintersemester 2013/14 abgeschlossen sein sollen.

Auf Konzernebene konnte die YOUNIQ AG im Geschäftsjahr 2012 ein Ergebnis aus der Marktbewertung von als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien in Höhe von 6,7 Mio. EUR (2011: 6,9 Mio. EUR) erzielen. Die Mieterlöse stiegen bedingt durch die Vollvermietung der Liegenschaften in Karlsruhe, Greifswald und München Schleißheimer Straße sowie die anteilige Vermietung der ersten Liegenschaft am Frankfurter Riedberg auf 5,3 Mio. EUR (2011: 3,2 Mio. EUR). Das Konzernergebnis aus fortzuführenden Geschäftsbereichen (YOUNIQ - Studentisches Wohnen, Dienstleistungen) belief sich auf 0,1 Mio. EUR (2011: 1,4 Mio. EUR). Unter Hinzurechnung der aufgegebenen Geschäftsbereiche (Renting and Trading Real Estate, Project Development) weist der Konzern ein negatives Periodenergebnis in Höhe von 7,1 Mio. EUR (2011 -21,0 Mio. EUR) aus.

Die Vermögenslage des YOUNIQ-Konzerns wurde im Berichtszeitraum sehr stark durch die drei Transaktionen mit MPC Capital beeinflusst. Der Verkauf und der bilanzielle Abgang der Objekte in Karlsruhe, Greifswald und München führten zu Änderungen im Konsolidierungskreis der Gesellschaft. Die damit einhergehenden Entkonsolidierungen konnten nicht gänzlich durch Investitionen in laufende Projekte kompensiert werden. Zum 31. Dezember 2012 weist der Konzern als Finanzinvestition gehaltene Immobilien in Höhe von 89,2 Mio. EUR aus (31. Dezember 2011: 111,1 Mio. EUR). Die Bilanzsumme verringerte sich zum Ende des Berichtszeitraums auf 157,6 Mio. EUR (31. Dezember 2011: 183,7 Mio. EUR), was maßgeblich auf die genannten Effekte im Bereich "YOUNIQ Studentisches Wohnen" sowie die Veräußerungen in aufgegebenen Geschäftsbereichen "Renting and Trading Real Estate" und "Project Development" zurückzuführen ist.

Auf der Finanzierungsseite verringerte sich das Eigenkapital zum 31. Dezember 2012 auf 81,2 Mio. EUR (31. Dezember 2011: 87,6 Mio. EUR). Dabei erhöhte sich die Eigenkapitalquote aufgrund der niedrigeren Bilanzsumme von 47,7% auf 51,5%. Darüber hinaus konnte der YOUNIQ-Konzern die lang- und kurzfristigen Schulden deutlich um 19,7 Mio. EUR auf 76,4 Mio. EUR senken (31. Dezember 2011: 96,1 Mio. EUR). Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, dass im Zuge des Übergangs der Standorte Greifswald, Karlsruhe und München Schleißheimer Straße an MPC projektbezogene Darlehen zurückgeführt wurden.

Rainer Nonnengässer, Vorstandsvorsitzender der YOUNIQ AG, kommentiert: "Wir wollen uns weiterhin auf unser Kerngeschäft konzentrieren und sind auf einem guten Weg, diese strategische Ausrichtung voranzutreiben. Wir konnten im Jahr 2012 rund 60% unseres Altbestandes im Segment ‚Renting and Trading Real Estate' veräußern - das entspricht 512 Wohn- und Gewerbeeinheiten. Den Bereich ‚Project Development' haben wir bereits operativ eingestellt. Wir konzentrieren uns nun ganz auf unsere laufenden Projektentwicklungen im Segment ‚YOUNIQ -Studentisches Wohnen'. Bis zum Wintersemester 2013/14 wollen wir vier neue Standorte in Betrieb nehmen - Mainz, Bayreuth, Potsdam und unseren zweiten Standort am Frankfurter Riedberg. Mit Blick auf die anhaltend günstigen Rahmenbedingungen erwarteten wir für die Jahre 2012 und 2013 eine positive Geschäftsentwicklung im Geschäftsbereich ‚YOUNIQ - Studentisches Wohnen' und rechnen mit einem jeweils positiven EBIT in diesem Segment."

Der Geschäftsbericht 2012 steht im Tagesverlauf auf der Webseite www.youniq-group.de im Bereich Investor Relations zum Download zur Verfügung. Unternehmensprofil

YOUNIQ AG

Die YOUNIQ AG fokussiert sich seit 2009 auf Studentisches Wohnen. Dabei deckt das Unternehmen einen erheblichen Teil der Wertschöpfungskette ab - vom Erwerb von Immobilien bzw. Grundstücken, über die Projektentwicklung inklusive Planung, Baurechtschaffung und Bau bis hin zur kaufmännischen und technischen Bewirtschaftung. YOUNIQ hat sich mit derzeit 3.270 hochwertigen Apartments, die sich in der Bewirtschaftung bzw. im Bau befinden, zu einem führenden Anbieter für dieses Segment entwickelt. Die Immobilien befinden sich an zwölf Standorten im Bundesgebiet, darunter München, Erlangen, Karlsruhe, Frankfurt am Main, Mainz, Potsdam, Leipzig und Bayreuth. YOUNIQ bündelt die langjährige Erfahrung aus den Bereichen Projektentwicklung und Bestandshaltung von weitgehend wohnwirtschaftlich genutzten Immobilien. So verfügt die YOUNIQ AG aus der historischen Geschäftstätigkeit über ein Bestandsportfolio von weiteren 702 Einheiten. Die YOUNIQ AG (ISIN: DE000A0B7EZ7, WKN: A0B7EZ) ist an der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) notiert.

Weitere Informationen: www.youniq-group.de

