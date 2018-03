Razzia im Fall von Stronachs Schloss Reifnitz

Justiz: Korruptionsermittler stellen umfangreiche Unterlagen an sechs Standorten sicher

Wien (OTS/kurier) - Pikante Schlossaffäre. Im Ermittlungsverfahren um den mutmaßlichen Diskont-Verkauf des Kärntner Schlosses Reifnitz an Magna bzw. Frank Stronach hat die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) am Dienstag das Tempo erhöht. Mit 35 Polizeibeamten und mehreren Staatsanwälten hat die zentrale Ermittlungsbehörde für Wirtschaftskriminalfälle an fünf Standorten in Kärnten und Niederösterreich Unterlagen und Dokumente sichergestellt. Nur bei der Kärntner Tourismus Holding in Klagenfurt wurde auch eine Hausdurchsuchung durchgeführt. Der amtliche Besuch galt vor allem dem Gemeindeamt Maria Wörth und dem Amt der Kärntner Landesregierung, aber auch bei Magna in Niederösterreich sollen die Beamten vorgefahren sein. Privatadressen sollen keine betroffen gewesen sein. Erich Mayer von den WKStA bestätigt auf Anfrage des KURIER, dass umfangreiches Material eingesammelt wurde. Die Amtshandlung war Mitte des Nachmittags abgeschlossen.

Wie der KURIER berichtete, ermittelt die WKStA unter der Aktenzahl 15 St 28/12 gegen neun Gemeinderäte von Maria Wörth, die dem umstrittenen Verkauf 2005 um 6,4 Millionen Euro an Magna/Stronach zugestimmt und 2011 - für eine Million Euro Abschlagszahlung - auf ein Wiederkaufsrecht verzichtet haben. Unter den Verdächtigen sind der FPK-Bürgermeister Adolf Stark, FPK-Gemeinderat Martin Strutz und weitere FPKler, aber auch SPÖ-Gemeindevertreter. Verdächtiger Nummer zehn ist Käufer Frank Stronach. Der Verdacht lautet auf Untreue. Die Vorwürfe werden bestritten.

Doch die Korruptionsermittler haben auch "Unbekannte Täter" der Kärntner Landesregierung im Visier, wie aus der Aktenlage hervorgeht. Sie werden als Verdächtige Nummer elf angeführt: Sie sollen den Verzicht auf das Wiederverkaufsrecht der Gemeinde Maria Wörth "missbräuchlich aufsichtsrechtlich genehmigt haben."

Da Stronach laut Kaufvertrag aus Schloss Reifnitz in fünf Jahren einen Tourismusbetrieb machen hätte müssen, aber diese Vorgabe nicht erfüllt hatte, hätte das Schloss zum ursprünglichen Kaufpreis an die Gemeinde zurückfallen müssen. "Auf Wunsch der Gemeinde", heißt es in den Akten, hätte das Land Kärnten den Rückkauf durchführen und bezahlen müssen. Den Vertretern des Landes Kärnten wird vorgeworfen, diese "ergebende Verpflichtung nicht ausgeübt" zu haben.

