"Am Punkt" mit Meinrad Knapp - Thema: Macholand Österreich - warum werden Frauen schlechter bezahlt als Männer?

Mittwoch, 27. März 2013, 23.20 Uhr bei ATV

Wien (OTS) - Der Kampf der Geschlechter ist 2013 noch immer voll

im Gange: noch immer verdienen Frauen deutlich weniger als Männer. Frauen landen oft in schlechter bezahlten Berufen und dafür selten in den Chefetagen. Dafür bleiben Haushalt und Erziehung aber meistens an ihnen hängen - die Armutsfalle ist groß. Was tun die Parteien eigentlich im Superwahljahr für mehr Gleichberechtigung? Und lässt sich ein Umdenken erzwingen? Macholand Österreich - warum werden Frauen schlechter bezahlt als Männer?

Darüber diskutiert Meinrad Knapp live in der Sendung mit Vertreterinnen der Parlamentsparteien. Im Studio zu Gast sind Maria Rauch-Kallat, ehemalige ÖVP-Frauenministerin, Andrea Mautz, Geschäftsführerin SPÖ-Bundesfrauen, Judith Schwentner, Frauensprecherin Die Grünen, sowie Heidrun Tscharnutter, Vorsitzende "Familienzukunft Österreich" vom BZÖ und Martina Schenk, Frauensprecherin Team Stronach. Im Analysestudio ist Andrea Heigl von der Tageszeitung "Der Standard" zu Gast

Zum ersten Mal in der österreichischen Markt- und Meinungsforschung wird die Social Media Plattform facebook eingesetzt, um ein repräsentatives Stimmungsbild der österreichischen facebook-User zu erheben. Das Tool kommt wöchentlich in "Am Punkt" zum Einsatz. Diese Woche ist - unter anderen - diese Frage in der facebook-Umfrage: "Welche der österreichischen Parteien setzt sich am meisten für die Gleichberechtigung von Frauen und Männern ein?"

Die Zuseher sind wieder dazu aufgerufen, sich interaktiv an der Sendung zu beteiligen. Über den "Am Punkt"-Blog (blog.atv.at/ampunkt) können Fragen per Blogkommentar gestellt werden. Natürlich sind auch weiterhin Fragen und Meinungen per Email, facebook und twitter möglich.

Die Internetadressen von "Am Punkt": ATV.at/ampunkt; blog.atv.at/ampunkt; facebook.com/ampunkt; twitter.com/ampunkt

Die E-Mail-Adresse von "Am Punkt": ampunkt @ atv.at

