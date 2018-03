ORF SPORT + mit den Highlights vom Fußball-WM-Finale 1990 Argentinien - Deutschland

Am 27. März im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Mittwoch, dem 27. März 2013, in ORF SPORT + sind die Höhepunkte vom Fußball-WM-Finale 1990 Argentinien - Deutschland um 20.15 Uhr, ein "Golfmagazin" um 22.15 Uhr und ein "Sport-Bild" mit Squash, Eishockey, Handball, American Football, Motorsport, Tischtennis, Ski alpin, Pferdesport und Leichtathletik um 22.45 Uhr.

Den dritten Weltmeistertitel feierte Deutschland bei der WM 1990 in Italien. Beim Finale im Stadio Olimpico in Rom besiegte Deutschland Argentinien mit 1:0. Das Tor fiel aus einem Elfmeter in der 85. Minute. Andreas Brehme behielt die Nerven und sorgte damit für das erste WM-Finale, das durch einen Elfmeter entschieden wurde. Argentinien, angeführt von Kapitän Diego Maradona, blieb über weite Strecken farblos.

Alle Golffans kommen beim wöchentlichen "Golfmagazin" auf ORF SPORT +, moderiert von Wolfgang Koczi, voll auf ihre Kosten:

Christian Haid präsentiert im "Golfmagazin" den "Healthy Swing". Ass-Prof. Mag. Dr. Christian Haid ist Leiter der Biomechanik an der Orthopädie der Universität Innsbruck. Seit gut 15 Jahren erforscht er mit wissenschaftlichen Methoden Belastungen und Beanspruchungen im Golfspiel. Haid erklärt im Studio, wie sich Rückenschmerzen durch einen biomechanisch optimierten Schwung langfristig vermeiden lassen.

