ORF III im Gespräch mit Paul Zulehner über Papst Franziskus und "Das Leben des Brian" im "kult.film"

Am 27. März im Kultur- und Informations-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Am Mittwoch, dem 27. März 2013, spürt um 20.15 Uhr die "kreuz und quer"-Dokumentation "Jesus und die verschwundenen Frauen" den vergessenen Jüngerinnen Jesu nach: Welche Frauen hat Jesus von Nazareth um sich gesammelt? Wer hat sie warum zum Verschwinden gebracht und wie werden sie von der heutigen Theologie wiederentdeckt? Im Anschluss geht "Die heilige Lanze -Schicksalsspeer der Mächtigen" um 21.00 Uhr jener legendenumrankten Speerspitze auf den Grund, die der römische Söldner benutzt haben soll, um Jesu Tod am Kreuz festzustellen, und die heute in der Schatzkammer der Wiener Hofburg aufbewahrt wird.

In der ORF-III-Wissenschaftssendung "science.talk" um 21.55 Uhr ist der Pastoraltheologe und Religionsforscher Paul Michael Zulehner zu Gast, einer der bekanntesten Religionssoziologen Europas und emeritierter Theologe sowie katholischer Priester. Paul Michael Zulehner spricht mit Moderatorin Barbara Stöckl über den Rücktritt von Papst Benedikt und den neuen Papst Franziskus. Kritik übt Zulehner vor allem an der Struktur des Vatikans. Wie viel Modernisierung und Neuorientierung kann der neue Papst umsetzen, und wie viel Entscheidungsspielraum hat er in dieser Sache überhaupt? Paul Michael Zulehner hat als ehemaliger Berater des Rats der Europäischen Bischofskonferenz tiefe Einblicke in die Struktur der Kirche. Aber auch die Menschen hinter der Amtskirche waren ihm, der selbst als Seelsorger in einer Arbeitspfarrei in Wien gearbeitet hat, in seiner Forschung immer ein besonderes Anliegen.

Die zum Kult avancierte satirische Komödie "Das Leben des Brian" aus dem Jahr 1979 ist um 22.30 Uhr zu sehen. Die Geschichte des naiven und unauffälligen Brian, der zur gleichen Zeit wie Jesus geboren wird und durch Missverständnisse unfreiwillig als Messias verehrt wird, stammt von der inzwischen ebenso legendären britischen Komikertruppe Monty Python rund um John Cleese, Terry Jones, Terry Gilliam, Michael Palin und Eric Idle.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at