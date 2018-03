EANS-News: K+S Aktiengesellschaft / Veränderungen im Vorstand der K+S Aktiengesellschaft

Kassel, 26. März 2013

Veränderungen im Vorstand der K+S Aktiengesellschaft

- Dr. Andreas Radmacher vom Aufsichtsrat als neues Mitglied in den Vorstand bestellt

Der Aufsichtsrat der K+S Aktiengesellschaft hat Dr. Andreas Radmacher (47) mit Wirkung zum 1. September 2013 zum weiteren Mitglied des Vorstands der Gesellschaft bestellt. Dr. Radmacher wird dort die Verantwortung für die Kali-und Magnesiumaktivitäten der K+S Gruppe übernehmen.

Der promovierte Bergbauingenieur bringt hohe strategische Kompetenz und weitreichende internationale Vertriebserfahrung aus der Energiebranche mit. Seit dem Jahr 2009 ist er Vorstandsvorsitzender der RWE Turkey Holding A.S., Istanbul. Zuvor war er 6 Jahre Mitglied des Vorstands der RWE Energy AG, Dortmund. "Wir heißen Herrn Dr. Andreas Radmacher in unserem Team herzlich willkommen und freuen uns auf die künftige Zusammenarbeit", sagte Norbert Steiner, Vorstandsvorsitzender der K+S Aktiengesellschaft, der seit Oktober 2012 übergangsweise auch den Geschäftsbereich Kali- und Magnesiumprodukte verantwortet.

Herr Dr. Radmacher ist verheiratet und Vater von 2 Kindern.

