Andy Borg am 6. April mit seinem "Musikantenstadl" zu Gast in Salzburg

Publikumslieblinge, Hits und Dirndlspringen

Wien (OTS) - Andy Borg zu Gast in der Mozartstadt - am Samstag, dem 6. April 2013, eröffnet der Moderator live aus Salzburg um 20.15 Uhr in ORF 2 eine neue Ausgabe seines "Musikantenstadls". Mit dabei sind einmal mehr die Publikumslieblinge der volkstümlichen Musik und des Schlagers: Monika Martin, Francine Jordi, DJ Ötzi, Fantasy, Gaby Albrecht, Sonja Weissensteiner, die Meissnitzer Band, Walter Scholz, Sigrid & Marina, Ronny Weiland, Salzburgsound, die Dorfer, die Brauchtumsgruppe Dorfgastein, Combox, die Familienmusik Herzog und die Postmusik Salzburg. Nicht fehlen dürfen auch Heißmann & Rassau sowie die Jungen Stadlmusikanten. Neben der Eröffnung, bei der auch Mozart eine gewisse Rolle spielen wird (Fotos von Andy Borg als Mozart sind auf presse.ORF.at abrufbar), erwartet das Publikum noch eine spannende Aktion: der "erste und einzige" "Musikantenstadl"-Dirndlsprung.

Er erfreut sich in zahlreichen alpenländischen Regionen großer Beliebtheit - und so manche erhoffen sich davon eine Extraportion Glück: der Dirndlsprung. Am Samstag, dem 6. April, bittet Andy Borg live aus Salzburg alle abenteuerlustigen Damen und Herren zum "Musikantenstadl"-Dirndlsprung nach Freilassing ins Erlebnis- und Familienbad Badylon (Laufener Straße 22, D-83395 Freilassing) im benachbarten Bayern. Ob Frau oder Mann - einzige Voraussetzung ist, dass der Sprung ins kühle Nass in voller Dirndlmontur ausgeführt wird. Weitere Details zu dieser Spezialaktion verrät Andy Borg live in der Show am 6. April ab 20.15 Uhr in ORF 2.

