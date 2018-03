Sportwettanbieter Tipico kürt die Austria zum Österreichischen Meister

Wien (OTS) - Für Benjamin Speckenbach, Tipicos obersten Buchmacher, ist die Meisterschaft in Österreich entschieden. Noch vor dem Duell mit Verfolger Red Bull Salzburg am Ostersonntag zahlt Tipico Meisterwetten auf Austria Wien als gewonnen an seine Kunden aus.

"Natürlich soll man niemals nie sagen, aber nicht mal in unseren wildesten Vorstellungen wird die Austria mit Shootingstar Hosiner ihren 13-Punkte-Vorsprung auf Red Bull Salzburg in den verbleibenden zehn Runden verspielen", so Speckenbach. "Deshalb haben wir uns entschlossen, alle Wetten auf Austria Wien - Österreichischer Meister 2012/13 auszuzahlen."

Sollte das Unwahrscheinliche eintreffen und die Wiener Austria nicht Meister werden, wird Tipico in die kuriose Lage geraten, Meisterwetten für zwei verschiedene Vereine auszahlen zu müssen. Speckenbach sieht diese Möglichkeit pragmatisch wenn er meint: "Nun, so spielt das Leben. Aber schlussendlich ist es für uns nur fair, unsere Kunden für Ihre gute Wettprognose auf Austria Wien vorzeitig zu belohnen und diese somit mit ein bisschen Extrageld für das Osterfest auszustatten."

Über Tipico:

Tipico Co. Ltd. zählt zu den führenden europäischen Anbietern von Sportwetten mit stationärem Geschäft. Franchise-Partner führen mehr als 1.000 Annahmestellen und bieten Sportfans spannendes Entertainment. Bei Tipico können Kunden stationär und online Wetten auf rund 20 Sportarten abschließen. Zwischen 80 und 95 Prozent der gesetzten Beträge werden an die Kunden als Gewinne ausgeschüttet. Tipico legt höchsten Wert auf einen sicheren und verantwortungsvollen Umgang mit dem Glückspiel. Die Lizenzen zur Durchführung von Wettgeschäften und Online-Casinospielen wurde Tipico Co. Ltd. durch die maltesische Lotteries & Gaming Authority (LGA) erteilt.

In Schleswig-Holstein verfügt Tipico als einer der ersten Anbieter seit Mai 2012 über die Lizenz für Online-Sportwetten. Das Unternehmen mit Sitz in St. Julian's in Malta wurde 2004 als internationale Handelsgesellschaft gegründet. Für Tipico arbeiten europaweit über 5.000 Menschen.

Rückfragen & Kontakt:

Tobias Günther

Manager Corporate Communications

Tel: +356 797072 48

Fax: +356 797072 99

Mail.: tobias.guenther @ tipico.com

Web: www.tipico.com