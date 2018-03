EANS-News: LPKF Laser & Electronics AG / Rückenwind durch Miniaturisierung LPKF wächst stärker als erwartet

Garbsen, 26. März 2013 - Der Spezialmaschinenbauer LPKF

hat im Ge-schäftsjahr 2012 mit 115 Mio. EUR erneut einen Rekordumsatz erzielt und damit den Vorjahreswert um 26 % übertroffen. Auch der operative Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) übertraf mit 20 Mio. EUR den Vorjahreswert um 34 % und erreichte eine EBIT-Marge von 18 %.

Das vierte Quartal war mit einem Umsatz von 33 Mio. EUR und einem EBIT von 6 Mio. EUR unerwartet stark. Die EBIT-Marge erreichte in diesem Zeitraum 17 %. Der anhaltende Trend zur Miniaturisierung von elektronischen Geräten ebnet der Lasertechnologie den Weg in die industrielle Produktion von besonders kleinen oder sensiblen Bauteilen. Davon profitiert der Garbsener Laserspezia-list. Seine Maschinen lösen herkömmliche Produktionsverfahren wie Stanzen, Sägen oder Kleben ab.

Das Geschäftsjahr 2012 war geprägt durch einen Großauftrag aus der Solar-industrie. Daneben entwickelten sich aber auch andere Produktbereiche sehr dynamisch. Größter Umsatzträger im Segment Electronics Production Equip-ment war das Geschäft mit Systemen zur Laser-Direkt-Strukturierung (LDS), das insbesondere in der zweiten Jahreshälfte anzog. Sehr erfolgreich waren auch die Lasersysteme zum Trennen von Leiterplatten (PCB Production Equipment). Um das starke Wachstum im Bereich Kunststoffschweißen (Welding Equip-ment) weiter voranzutreiben, will LPKF im laufenden Geschäftsjahr die Kapazi-tät am Standort Erlangen durch den Kauf einer Immobilie erheblich erweitern. Das Investitionsvolumen beläuft sich auf insgesamt rund 14 Mio. EUR. Die Zahl der Mitarbeiter stieg 2012 um 88 Personen auf insgesamt 690 Mitar-beiter im Konzern.

Vor dem Hintergrund der soliden operativen Entwicklung in 2012 und der guten Perspektiven für das neue Geschäftsjahr beabsichtigen Vorstand und Auf-sichtsrat der Hauptversammlung am 23. Mai 2013 eine Dividende von 0,50 Euro je Aktie vorzuschlagen. Bezogen auf den Schlusskurs des Jahres 2012 entspräche dies einer Dividendenrendite von 3,2 %. Auch der Aktienkurs des TecDAX-Unternehmens bot den Aktionären Anlass zur Freude: Die Aktie stieg im Geschäftsjahr 2012 um 66 % auf 15,75 EUR.

Ausblick:

Da ein Großteil des Solarauftrages bereits 2012 abgewickelt wurde, stellt sich das Unternehmen für das Jahr 2013 auf einen spürbaren Umsatzrückgang im Produktbereich Solar Module Equipment ein. Dieser Rückgang soll aber durch Wachstum in den anderen Bereichen ausgeglichen werden.

Insgesamt erwartet der Vorstand für den LPKF-Konzern bei einer stabilen Entwicklung der Weltkonjunktur einen Umsatz von EUR 115 - 120 Mio. für 2013. Geplant ist ein Umsatzwachstum in allen Segmenten außerhalb des Solarge-schäfts. Bei einer kaum veränderten Materialeinsatzquote, einem Anstieg der Personalaufwendungen durch die erfolgten Einstellungen und wenig veränder-ten übrigen Aufwendungen steigen die Kosten etwas stärker als der Umsatz. Die EBIT-Marge sollte 2013 zwischen 15 und 16 % liegen.

Für die Geschäftsjahre 2014 und 2015 rechnet der Vorstand in einem stabilen wirtschaftlichen Umfeld mit einem Umsatzwachstum von durchschnittlich rund 10 % pro Jahr und einem leichten Anstieg der EBIT-Marge.

Der vollständige Geschäftsbericht 2012 ist in deutscher und englischer Sprache unter www.lpkf.de/investor-relations/finanzberichte/index.htm verfügbar. Am 26. März 2013 um 16.00 Uhr (MEZ) wird LPKF eine Telefonkonferenz (in englischer Sprache) für Analysten und Investoren durchführen. Die Telefonkonferenz wird später auf der Website abrufbar sein.

Über LPKF

Die LPKF Laser & Electronics AG hat sich auf die Herstellung von Lasersystemen zur Mikromaterialbearbeitung spezialisiert und ist dort weltweit in mehreren Bereichen führend. Das 1976 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Garbsen bei Hannover und ist durch Tochtergesellschaften und Vertretungen weltweit aktiv. LPKF beschäftigt weltweit 690 Mitarbeiter. Die Aktien der LPKF Laser & Electronics AG werden im TecDAX der Frankfurter Börse gehandelt (ISIN 0006450000).

