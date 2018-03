WISeKey und FC Barcelona präsentieren "FCB Connect": eine App, ein Ökosystem für Millionen Follower

Genf (ots) - Millionen Fussballclub-Fans und -Follower in aller Welt, dutzende Spieler mit unterschiedlichen Social-Media-Accounts... das Ergebnis: ein fragmentiertes Kommunikations-Ökosystem für Clubs, Spieler und begeisterte Fans gleichermassen.

WISEseKey, bekannt als Spezialist für Informationssicherheit, und der Fussballclub Barcelona haben deshalb heute die App "FCB Connect" vorgestellt: Eine zentrale mobile Anwendung, die es Fussballanhängern ermöglicht, allen Tweets und Facebook-Posts ihrer FCB-Starspieler auch ohne eigenen Account in einem sozialen Netzwerk zu folgen, d.h. ohne grosses Aufheben und in Echtzeit-Interaktion mit ihren Lieblingsspielern. Zusätzlichen Spass bietet das Biometrik- Feature zum Vergleich des eigenen Aussehens mit einzelnen Spielern.

"Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit dem FC Barcelona für diese grossartige App", so Carlos Moreira, Gründer und CEO von WISeKey.

Als erster Verein der Welt, der seinen Fans diese Art der mobilen Kommunikation bietet, damit sie ihren Lieblingsspielern folgen können, setzt der FCB auf die soziale Interaktion zwischen den Fans eines grossen Sportvereins und seinen Spielern. Das auf der Technologie und den Geschäftsregeln von WISeID (World Internet Social Electronic Identification) basierende System steht für ein revolutionäres Unternehmenskonzept, dessen Ziel es ist, die Anhänger eines Produkts miteinander ins Gespräch zu bringen und allen Beteiligten einen Mehrwert in geschützter und transparenter Umgebung zu bieten.

Dídac Lee, Vorstandsmitglied und Director des Bereichs Technologie des FC Barcelona, ergänzt: "In dieser globalen Welt, in der alles über Smartphones läuft, bezieht der FC Barcelona hiermit deutlich Position, seine Anhänger auf ihre Art erreichen zu wollen. Massnahmen wie diese ermöglichen es den Fans, ihren Verein jederzeit an jedem Ort der Welt in greifbarer Nähe zu haben.

"FCB Connect" geht damit, was die zunehmende Nutzung sozialer Medien durch Fans vor, während und nach jedem Spiel betrifft, einen wichtigen Schritt voran. Ein zukunftsweisender Schritt, der die Vorteile neuer mobiler Technologien in Sportstadien nutzt.

"Die FCB WISeID-Community ist der krönende Abschluss eines mehrjährigen Entwicklungsprojekts von WISeKey zur verstärkten Nutzung digitaler Marketingstrategien für Fussballvereine", so Carlos Moreira.

www.wiseid.com/fcbarcelona / www.fcbarcelona.com

