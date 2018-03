"Kleine Zeitung" Kommentar: "Zypern muss sich jetzt völlig neu erfinden" (von Gerd Höhler)

Ausgabe vom 26.03.2013

Graz (OTS) - Europa atmet auf. Nach einer nervenaufreibenden Zitterpartie haben sich die Troika und Zypern in letzter Minute auf ein Rettungskonzept geeinigt. Aber die Menschen in Zypern haben keinen Grund zur Freude. Der Zusammenbruch des Bankensystems und der Staatsbankrott wurden zwar abgewendet - aber um welchen Preis? Die zweitgrößte Bank der Insel wird abgewickelt, das größte Geldinstitut muss sich gesund schrumpfen. Dadurch gehen nicht nur bei den Banken Tausende Arbeitsplätze verloren. Die zyprische Volkswirtschaft steht vor einschneidenden Veränderungen.

Dass sich die Euro-Partner weigerten, die Laiki Bank mit europäischen Steuergeldern zu retten, ist verständlich. So investierte die Bank unter anderem rund drei Milliarden Euro, das gesamte Eigenkapital der Bank, in griechische Staatsanleihen - ein unbegreiflicher Leichtsinn. Beim griechischen Schuldenschnitt vor einem Jahr verlor die Laiki infolgedessen rund 2,7 Milliarden Euro.

Aber die Abwicklung der Laiki und die geplante Zwangsabgabe auf große Einlagen, mit der sich die Kunden der Bank of Cyprus an der Rekapitalisierung des Instituts beteiligen sollen, sind Entscheidungen, deren Tragweite noch gar nicht abzusehen ist. Das Vertrauen in das zyprische Bankensystem wird damit zerstört. Als Finanzplatz hat die Insel keine Zukunft mehr. Was an die Stelle der Finanzdienstleistungen treten könnte, ist unklar. Entwicklungsmöglichkeiten bietet zwar der Fremdenverkehr. Aber wer kann in dieser Situation überhaupt in neue Hotels und Tourismus-Infrastruktur investieren? Zyprischen Unternehmen fehlt das Geld. Und ausländische Investoren werden in den nächsten Jahren einen Bogen um Zypern machen. Der Exportsektor ist überdies leistungsschwach. Selbst gesteigerte Ausfuhren könnten die Einbußen in der Finanzwirtschaft nicht annähernd ausgleichen. Bleibt die Hoffnung auf die Erdgas- und Ölvorräte, die vor den Küsten vermutet werden. Aber ihr wahres Ausmaß ist unbekannt. Die Schätzungen über den Wert der Bodenschätze gehen weit auseinander. Bis die Erlöse aus der Förderung sprudeln, werden mindestens fünf bis sechs Jahre vergehen.

Bis dahin droht Zypern ein tiefer Absturz. Die bevorstehende Rezession könnte soziale Konflikte auslösen, die letztlich dazu führen, dass Zypern Euro und EU den Rücken kehrt - was ja durch das Hilfspaket gerade verhindert werden soll. Zypern ist klein, aber ein solcher Schritt würde die Währungsunion erschüttern. Die Staatspleite ist vorerst abgewendet. Gerettet ist die Insel noch lange nicht.****

