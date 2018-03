EANS-Stimmrechte: adidas AG / Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Mitteilung nach § 21 Abs. 1 WpHG (Aktie)

Angaben zum Mitteilungspflichtigen:

-----------------------------------

Name: BlackRock Group Limited Sitz: London Staat: Großbritannien

BlackRock Group Limited, London, Großbritannien, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 22.03.2013 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der adidas AG (ISIN DE000A1EWWW0), Adi-Dassler-Strasse 1, 91074 Herzogenaurach, am 20.03.2013 die Schwelle von 3 % überschritten hat und zu diesem Tag 3,02 % (6.317.959 Stimmrechtsaktien) betrug.

Davon sind 3,02 % (6.317.959 Stimmrechtsaktien) der Stimmrechte nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG in Verbindung mit § 22 Abs. 1 Satz 2 WpHG BlackRock Group Limited zuzurechnen.

Herzogenaurach, 25. März 2013

adidas AG

Der Vorstand

