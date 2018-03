Neuer Anzeigenleiter bei den OÖNachrichten - Bild

Linz (OTS) - Das Verkaufsteam der OÖNachrichten wurde neu strukturiert. Bernd Kirisits, 42, bisher im Key Account Team der OÖNachrichten, wird die Leitung der Anzeigen- und Mediaverkaufsabteilung übernehmen.

Die Stellvertreter sind Dieter Csar und Gerald Danzmair.

Kirisits war in seiner bisherigen Berufslaufbahn bereits in der Medienbranche als Geschäftsführer bei Ogilvy One und RedMail tätig.

"Die OÖNachrichten sind als erfolgreiche und unabhängige Tageszeitung ein Blatt im Spitzenfeld Österreichs. Diese Position gilt es am Anzeigenmarkt zu stärken und auszubauen", so Kirisits.

Vom bisherigen langjährigen Anzeigenleiter Mag. Günther Plank hat man sich im besten Einvernehmen getrennt. Verlagsleiter Ing. Cuturi hat sich bei Mag. Günther Plank vor versammelter Mannschaft für die langjährige gute Zusammenarbeit bedankt.

Rückfragen & Kontakt:

Ing. Rudolf Andreas Cuturi, Herausgeber der OÖNachrichten, Tel.: 0732 / 7805-215