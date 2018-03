BZÖ-Tscharnutter: Unglaubliche Privilegien in der Nationalbank

Wien (OTS) - "Neben einem Dienstrecht, das für "normale" Werktätige kaum vorstellbare Begünstigungen wie beispielsweise 15. und 16. Gehälter bereithält, neben einem eigenen Pensionsrecht mit unfassbaren Privilegien, existiert auch ein Sportverein, der selbst exklusive Luxusvereine in Monaco in den Schatten stellt", kritisiert der Wiener BZÖ-Chef Michael Tscharnutter.

Neben Poolanlage, Fußballplatz mit Flutlicht, Kegelbahnen, Schießstand, Saunaanlage und allen anderen erdenklichen Sportanlagen steht den Bankern natürlich auch die entsprechende Infrastruktur wie zwei Kantinen, exklusive Parkplätze und Massageraum zur Verfügung. Der Mitgliedsbeitrag beträgt nur einen Promillesatz des Monatslohns. "Während Kinder und Jugendliche in Wien in Wien fast keinen Zugang zu Sportstätten haben und mehrere hundert Euro für ein Fitnesscenter ausgeben müssen, genießen die Nationalbanker fast gratis die besten Einrichtungen", so Tscharnutter.

"Das BZÖ wird diese Angelegenheit jetzt auf parlamentarischer Ebene behandeln und eine Anfrage an die Finanzministerin stellen, um diese Privilegien schleunigst abzustellen", kündigt Tscharnutter an.

"Zahlen müssen dafür alle Österreicherinnen und Österreicher, da die Aufwendungen für diesen Sportverein natürlich von den Gewinnen der Nationalbank abgezogen werden und so nicht dem Budget zufließen können", erklärt Tscharnutter.

