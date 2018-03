"trend": Cambridge-Ökonom Ha-Joon Chang kritisiert Euro

Der Bestseller-Autor steht der europäischen Währungsunion skeptisch gegenüber.

Wien (OTS) - Der in Cambridge lehrende Ökonom Ha-Joon Chang ist, was die Zukunft der europäischen Währungsunion betrifft, sehr skeptisch:

"Die halbe Eurozone ist nur wegen eines Landes, das für weniger als drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts steht, fast am Kippen? Das Ganze hat Europa in eine fürchterliche Situation gebracht", so der Bestseller-Autor in einem Interview in der am Montag erscheinenden Ausgabe des Wirtschaftsmagazins "trend". Changs aktuelles Buch "23 Lügen, die sie uns über den Kapitalismus erzählen" wurde bislang über 650.000 mal verkauft. Der gebürtige Südkoreaner hofft für die EU nun auf eine "engere politische Integration, so dass die Währung besser funktionieren kann - so wie in den USA. Das kann natürlich letztlich dazu führen, dass einige Länder die Währungsunion verlassen wollen."

